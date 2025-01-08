麻疹中部醫院群聚 醫：台灣疫苗接種率高 暫無大規模流行傾向

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）麻疹中部醫院群聚案擴大，足跡遍及北中南，這次群聚匡列接觸者逾3000人，是5年來麻疹群聚匡列最多人數。感染科醫師評估，台灣MMR疫苗接種率高，目前沒有大規模爆發流行傾向。

根據衛生福利部疾病管制署資料，麻疹中部醫院群聚昨天再新增2例確診，分別為陪病者與看護，這群聚確定病例足跡遍及全台灣北、中、南部，共匡列接觸者3123人，其中1609人監測期滿，整體將監測至23日。

台灣疫苗推動協會理事長、疾管署預防接種諮詢小組召集人李秉穎今天出席疫苗10大新聞記者會，會前接受媒體聯訪時，被問到這波麻疹疫情預測，他說，台灣過去曾發生多次群聚案件，但都沒有大規模擴散開，主因是台灣MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）疫苗接種率高。

李秉穎說，台灣MMR疫苗在兒童接種率高達97%、98%，因此台灣的麻疹疫情不像其他國家，接種率不好的國家一旦有麻疹病例，就會造成相當規模的流行，台灣的疫苗政策使得國內麻疹控制較有把握，目前還沒有大規模爆發流行傾向，「在這段期間我們關心就可以了。」

麻疹傳播力強，在完全沒有疫苗保護情況之下，甚至可能1個人傳染18人以上。李秉穎表示，雖然傳統認為麻疹是空氣傳染，事實上，麻疹空氣傳染可能性還是比較低一點，最主要傳播途徑還是接觸與飛沫傳染，最有效預防方式就是最近跟人保持距離，不要去人多擁擠的地方。

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針對匡列接觸者，李秉穎提醒，這些人務必落實自我健康管理，有任何症狀要馬上處理。依據疾管署建議，民眾於自主健康管理期間出現發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等疑似症狀，必須通知衛生局所，由衛生局所安排協助就醫，不建議自己跑去醫院。

至於醫院麻疹疫情走向分析，李秉穎說，醫護人員當然就是要自保，醫護人員接觸病人數量非常多，但不是每個人都會主動說明清楚旅遊史，全世界現在都在流行麻疹疫情，這段期間要特別注意病例旅遊史，避免醫護人員感染後，再傳給其他的醫護人員。（編輯：李亨山）1140108