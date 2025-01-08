麻疹疫情延燒MMR疫苗庫存2.7萬支 衛福部建議2類人自費接種
2025/1/8 17:52（1/8 18:05 更新）
（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北8日電）麻疹中部醫院群聚延燒，有民眾想自費打MMR疫苗，外界憂心疫苗缺貨。衛福部今天說，現在自費疫苗庫存共約2.7萬支，建議接種對象為醫護及前往流行區的民眾，不過日韓非流行區。
根據衛生福利部疾病管制署資料，麻疹
中部醫院群聚昨天再新增2例確診，分別為陪病者與看護，這群聚確定病例足跡遍及全台灣北、中、南部，共匡列接觸者3123人，其中1609人監測期滿，整體將監測至23日。
麻疹小百科
- 病毒性疾病、傳染力很強
- 潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
- 傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
- 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
- 預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗
資料來源：疾管署
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基層醫院反映有民眾想自費打麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR），但擔心庫存不足，盼釋出公費疫苗。
衛福部食品藥物管理署副署長王德原今天下午接受媒體電訪說明，目前台灣MMR疫苗共3家廠商供應中，整體庫存共約2.7萬支；經查，食藥署近期尚無接獲醫療院所通報，這類藥品短缺。
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疾管署對媒體重申，目前MMR疫苗接種建議為，公費提供滿12個月以及滿5歲的幼兒接種、共2劑。
自費部分，建議接種對象則為，醫護人員中，1981年（含）以後出生不具有5年內麻疹抗體陽性證明，且距前劑MMR疫苗接種時間超過15年。一般民眾部分，則是1981年（含）以後出生者，若須前往越南、印度、柬埔寨等麻疹流行區，或經醫師評估後須接種者。至於台灣民眾常去的日本、韓國，疾管署表示，非屬麻疹流行區。（編輯：陳政偉）1140108
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