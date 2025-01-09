麻疹疫情擴大民眾爭打疫苗 邱泰源：流行範圍有限

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（中央社記者高華謙、賴于榛台北9日電）麻疹中部醫院群聚擴大，許多民眾想打疫苗。衛福部長邱泰源今天說，流行範圍有限，正與2家麻疹疫苗公司協商，會調派近3萬支疫苗給醫療院所，提供優先接種者施打。

麻疹中部醫院群聚擴大，基層醫院反映不少民眾想自費打MMR疫苗，但庫存不足，盼釋出公費疫苗。

邱泰源今天出席行政院會後記者會時表示，國內幼兒麻疹疫苗接診率高達97.5%，「流行基本上會在有限範圍，不至於造成大規模的流行疫情」，且基本上麻疹公費疫苗準備都很充裕。

邱泰源說，許多民眾想打麻疹疫苗，不過疫苗施打要考量必要性，例如第一線醫護人員、民國70年以後出生者，或要到越南、泰國等麻疹流行區，就屬於優先接種對象，民眾不用搶著施打。

邱泰源說，疾管署也在跟2家麻疹疫苗公司協商，會調派將近3萬支疫苗分配給醫療院所，先針對優先接種對象施打，相信這樣就能控制好麻疹疫情。

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此外，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰在會中表示，衛福部針對麻疹疫情須清楚說明，讓民眾能取得正確資訊與適當協助，衛福部也要密切監測疫情發展與麻疹疫苗供應狀況，並協助地方政府落實麻疹疫情調查與接觸者追蹤管理，讓醫院加強感染的管制措施與病人分流看診機制，並提醒醫院對未具麻疹免疫力的醫療工作人員補接種疫苗。

卓榮泰表示，因應國際呼吸道傳染疾病升溫，請衛福部、外交部、交通部與陸委會加強民眾赴國外與中國旅遊的健康提醒；農曆年節將近，衛福部也要密切關注國內與國際呼吸道傳染病發展，適時調整防疫措施，並訂定春節應變準備計畫。（編輯：翟思嘉）1140109