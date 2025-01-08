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麻疹中部醫院群聚擴大民眾爭打疫苗 疾管署：大流行機會不大
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麻疹中部醫院群聚擴大民眾爭打疫苗 疾管署：大流行機會不大

2025/1/8 16:29（1/8 16:45 更新）
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MMR疫苗。（路透社）
MMR疫苗。（路透社）
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（中央社記者曾以寧、陳婕翎台北8日電）麻疹中部醫院群聚擴大，基層醫院反映不少民眾想自費打MMR疫苗，但庫存不足，盼釋出公費疫苗。疾管署評估，台灣疫苗覆蓋高，會大流行的機會不大。疫苗專家則直言，不用太緊張。

衛生福利部疾病管制署昨天表示，麻疹中部醫院群聚再增2例確診，這群聚確定病例足跡遍及全台灣北、中、南部，共匡列接觸者3123人，其中1609人監測期滿，整體將監測至23日。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧說，不是每個人都需要打疫苗；台灣麻疹疫苗接種率高達97%、98%，群體免疫力不錯，麻疹疫情可控制，大流行機會不大。

曾淑慧表示，疾管署與食藥署也持續合作調控、了解國內公費與自費疫苗市場狀況，若基層醫療院所有發生缺藥狀況，建議可向食藥署通報缺藥。

台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮認為，一般來說，兒童在1歲接種MMR疫苗後，到20歲前都有足夠保護力，就不太會感染，50歲以上民眾多數自然感染獲得抗體，至於現在20歲至40多歲的民眾，雖幼時施打MMR疫苗保護力已衰退，但台灣接種率高，接觸到個案機會並不多。

陳志榮說，如歐洲等地MMR疫苗施打狀況都不好，麻疹疫情大流行時有所聞，與其他施打狀況不好國家相比，台灣麻疹疫情安全很多，距離上一次國內麻疹大流行已時隔40年，如今即使發生零星疫情，傳播力也不至於1人傳17人，症狀輕微類似感冒，死亡率也不高，大家不用太緊張。

陳志榮表示，因這次麻疹群聚出現搶打MMR疫苗，或甚至出現有公司要求員工自費接種MMR疫苗才可以參加尾牙等行為，「這個有點太超過了。」1981年（含）以後出生者，僅建議在醫院工作者，或經常出國的民眾，如空服員等，上述2類對象可考慮自費補接種MMR疫苗。

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基層醫療協會理事長林應然今天接受中央社記者電訪表示，這波疫情發生以來，確實有不少人打電話來，想要打自費疫苗，然而因為平時麻疹自費疫苗市場需求不大，不論各家醫療院所或是疫苗公司的庫存都不多，因此要叫貨還要排單，加上進口檢驗封緘鋪貨時間，恐怕還要等一陣子。

林應然說，國內麻疹疫苗最大買家，是疾管署買給幼兒公費接種用，因此建議可先釋出部分疫苗給醫療院所，供打過疫苗但保護力已衰退，也沒有經自然感染獲得抗體的20多歲到40多歲族群。（編輯：陳政偉）1140108

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