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麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防方式QA一篇看懂

2024/2/28 17:14（2/28 17:55 更新）
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麻疹個案接觸者如果出現疑似症狀，應盡速與衛生單位聯繫安排就醫。（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
麻疹個案接觸者如果出現疑似症狀，應盡速與衛生單位聯繫安排就醫。（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
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（中央社網站）麻疹疫情擴大，疾管署2月28日公布今年首起群聚，並提醒麻疹傳染力強，呼籲家長儘速帶年滿1歲幼兒接種疫苗。麻疹傳染途徑及症狀有哪些？誰屬於高危險族群？又該如何預防？中央社整理相關資訊帶你了解。

麻疹是什麼？潛伏期多久？

麻疹是由感染麻疹病毒引起的急性呼吸道傳染病。自感染麻疹病毒開始至出疹約7至18天，平均約14天左右。

傳染途徑為何？

麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。患者散布在空氣中的麻疹病毒，2個小時內仍有傳染力，若曾與患者同處一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，可能被感染。

哪些人屬於高危險族群？

得過麻疹的人具有終身免疫力。只要體內無麻疹抗體，如未接種麻疹疫苗者，就可能感染。免疫不全者、孕婦、醫護人員，以及工作頻繁接觸外國人者，都屬高危險族群。

疾管署提醒，即使幼時接種過疫苗，但未得過麻疹者，可能因疫苗保護力隨年齡增長逐漸減弱，也是麻疹高危險族群。

感染症狀有哪些？

首先會出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等症狀。發燒3至4天後，口腔內頰側黏膜上可能會出現斑點（柯氏斑點），經過1至2天，耳後會出現紅疹，再擴散至整個臉面，同時向下移至軀幹和四肢，並持續4至7天。

嬰幼兒罹患麻疹可能併發中耳炎、肺炎與腦炎，致死率在嬰兒或免疫缺損兒童高達5%到10%。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

與麻疹患者接觸後，需自主健康管理嗎？

麻疹個案的接觸者應自主健康管理，時間為與麻疹病例最後1次接觸日起，往後推算18天。自主健康管理期間每日早晚各量體溫1次，若無任何不適或未出現疑似症狀，仍可正常生活，但應避免出入公共場所，並佩戴口罩。

接觸者若在自主健康管理期間出現疑似症狀，則應自我隔離，並通知衛生單位，由衛生單位安排就醫，預先規劃好動線，避免接觸到其他等候看診的人，就醫時全程佩戴口罩，並出示健康監測通知書。

如何預防麻疹？

打疫苗是防麻疹最好方法，家中若有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或合約院所接種疫苗。

目前政府公費提供出生滿12個月及滿5歲至小學前，各接種1劑「麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）混合疫苗」。疾管署指出，接種1劑MMR已約有93%的保護力，又依建議時程完成2劑疫苗接種，可發揮最大保護效益及免疫時效。

不過，隨年齡增長會削弱疫苗保護力，若要到麻疹流行的國家旅遊建議補打1劑疫苗，有助於降低重症及併發症的風險。（編輯：趙敏雅）1130228

（圖取自facebook.com/TWCDC）
（圖取自facebook.com/TWCDC）
#疾管署
#衛生所
#麻疹
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