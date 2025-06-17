王大陸躲兵役案 主嫌認罪繼續執行另案判決

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（中央社記者趙敏雅新北17日電）藝人王大陸涉躲兵役案，新北檢昨天偵結起訴王大陸、陳零九等24名役男及4名仲介。新北地院今天召開移審庭，主謀陳志明坦承犯行，法官裁定不予羈押，繼續執行另案判決之確定有期徒刑。

檢方指出，陳志明、李名宸、張忠及林逸楷等4人明知王大陸、陳零九（本名陳志豪）等24名役男沒有罹患高血壓疾病，自民國105年間起至114年1月間止，涉向陳零九等23人收取新台幣5萬元至50萬元不等，共計403萬元費用。

檢方表示，王大陸因長期在境外，無法親自在台就診，涉以360萬元委託陳志明處理躲兵役事宜，將身分證及健保卡交給陳志明，其指派李名宸冒名至醫院就診。陳志明今年1月間因案入監，未能完成王大陸後續逃兵犯行。

檢方認為，以陳志明為主謀，涉用制度漏洞指示役男憋氣影響血壓檢測或安排槍手代檢偽造不實檢測結果，並吸收共犯參與，使為數眾多役男規避服兵役義務，並以此為業牟取763萬元報酬，犯罪情節重大，依妨害兵役等罪嫌起訴，建請法院從重量處應執行有期徒刑5年以上之刑。

在押的陳志明、李名宸、張忠及林逸楷今天移審新北地方法院，新北地院下午召開移審庭。4人均坦承犯行，陳志明在庭上稱入監前，機器都是他一個人在揹，也都是他跟役男收取費用，但因他當時被通緝，所以請李名宸及張忠幫忙帶人看診。

李名宸則稱，民國113年9月開始，自己負責帶役男看診，也有代替役男量血壓、揹血壓機器，帶人看診及揹機器1次，陳志明會給他5000元。陳志明入監後，他跟張忠繼續做，他負責聯絡役男，也會陪同看診，機器換由張忠來揹，他沒跟役男收錢，只是把事情做完。

張忠說，從陳志明被通緝後，他就負責帶役男看診，但民國113年9月後，他跟陳志明有金錢糾紛，吵架後就無往來，陳志明給他的錢，前後加總不超過5萬元。今年2月李名宸找他幫忙，他的工作是幫役男揹24小時血壓機，李名宸給他6萬元。

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林逸楷則說，他沒載過陳志明去醫院，也沒看過陳志明身上揹機器，113年10月底到11月中，陳志明才跟他說有在做幫助役男逃兵役的生意，陳志明有請他載送李名宸，期間李名宸有跟本案相關的役男接洽。林逸楷承認檢方起訴之客觀事實，但否認起訴罪名，主張自己只構成幫助犯。

新北地院法官審酌，4人涉犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，考量4人坦承犯行，案經起訴，相關役男均經檢方訊問完畢，犯罪事實已屬明確，且陳志明尚有另案在監執行，刑期至118年屆滿，故認4人無羈押必要，裁定陳志明不予羈押，送另案執行；李名宸、張忠均以15萬交保，林逸楷以12萬交保，3人均限制住居、限制出境出海8月，期間不得與同案被告及證人接觸。（編輯：方沛清）1140617