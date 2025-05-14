陳大天等藝人躲兵役 內政部：如不符免役將重判體位補服兵役

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（中央社記者高華謙台北14日電）檢警持續偵辦藝人涉逃避兵役案。內政部今天說，如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。

檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，今天擴大搜索，帶回陳零九、陳大天、阿虎、李銓、舞台劇演員黃博石、模特兒陳信維、前男團SpeXial成員Teddy等人，陸續移送新北檢複訊。檢方目前諭令陳大天以新台幣25萬元交保、李銓15萬元交保。

內政部下午透過新聞稿表示，自今年初就主動清查異常約120名個案，已移送司法機關併案偵辦；面對兵役制度轉型挑戰，內政部已建請國防部全面檢討役男體位區分標準，強化制度設計，以維護兵役公平與社會正義。

內政部說，任何役男、民眾或醫療人員，如果涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」及相關法令嚴辦，絕不寬貸。

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此外，內政部役政司長沈哲芳今天上午在立法院答詢指出，去年底就有掌握役男逃避兵役的類似個案，並移送檢調單位偵辦，清查後有疑義共120人，其中11人是藝人，目前還在清查中。

針對過了36歲已除役，後續如何處理。沈哲芳表示，涉及不法部分，該移送法辦或判刑還是要處理，但超過36歲就不會再召集回來當兵，教召也不用回來，因已超過36歲列管年齡。（編輯：謝佳珍）1140514