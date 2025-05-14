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藝人涉躲兵役陳大天25萬交保 陳零九拘提到案、威廉喊配合調查
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涉躲兵役案 陳大天、陳零九等7藝人到案

2025/5/14 16:39（5/14 17:09 更新）
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檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，藝人陳大天（左）等7藝人到案。中央社記者王騰毅攝 114年5月14日
檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，藝人陳大天（左）等7藝人到案。中央社記者王騰毅攝 114年5月14日
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（中央社記者趙敏雅新北14日電）檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，今天擴大搜索，已帶回陳大天、阿虎、李銓、舞台劇演員黃博石、模特兒陳信維、前男團SpeXial成員Teddy，陸續移送新北檢複訊，陳零九則於下午拘提到案。

據指出，台灣新北地方檢察署今天指揮永和警分局、新北市刑大搜索帶回藝人陳大天、昔日男團「超克7」成員李銓、阿虎、黃博石、陳信維、Teddy、范姓男子等人。

下午1時許，李銓移送新北地檢署複訊。他戴著口罩，全程不發一語，快速步入偵查大樓；陳大天、阿虎、黃博石等人也陸續抵新北檢複訊。陳零九則於下午在板橋區遭警方拘提到案。

新北地檢署偵辦藝人王大陸涉偽造文書及妨害兵役治罪條例案，循線擴大追查，發現還有其他共犯委託此集團取得不實醫療診斷證明書。

永和警方表示，進一步發現陳姓嫌疑人涉協助製作假病歷提供藝人，藉以規避兵役，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

藝人威廉（左1）疑涉案，他14日從綠島搭乘班機，下午抵達台東豐年機場後，並未走出管制區，於機場守候的新北市刑警直接進入管制區內帶人。中央社記者盧太城台東攝 114年5月14日
藝人威廉（左1）疑涉案，他14日從綠島搭乘班機，下午抵達台東豐年機場後，並未走出管制區，於機場守候的新北市刑警直接進入管制區內帶人。中央社記者盧太城台東攝 114年5月14日
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藝人大根、威廉疑涉案，其中，大根在國外、威廉在綠島進行節目拍攝，2人接獲警方通知後將配合調查。威廉已在台東與新北警會合，大根預計晚間返回台灣，抵台後將被帶至新北市刑大偵訊。

據了解，以陳姓男子為首的不法集團對外聲稱，役男只要花錢，即可協助偽造病例證明，藉此免服兵役，造假病歷方式為付錢給集團後，製造血壓異常狀況，去醫院看診後拿到監測血壓儀器，將監測血壓儀器轉交給集團安排的人，代替接受儀器檢驗，取得異常數據的報告，以躲避兵役。至於是否有醫護背景人員涉入，待檢警釐清。（編輯：黃名璽）1140514

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