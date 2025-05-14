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藝人陳零九涉偽造文書、妨害兵役移送新北檢

2025/5/14 16:46（5/14 16:54 更新）
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新北檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，永和警方14日下午在板橋區將藝人陳零九（左2）拘提到案。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月14日
新北檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，永和警方14日下午在板橋區將藝人陳零九（左2）拘提到案。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月14日
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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市永和警分局今天表示，陳姓嫌疑人以不實的病歷資料逃避兵役，詢問完畢後，以涉嫌妨害兵役治罪條例、偽造文書等移送新北檢方。據了解，藝人陳零九坦承涉案。

新北檢警偵辦藝人涉嫌逃避兵役案，市警局刑警大隊、永和警方等專案小組，分別拘提多名藝人、演員等。永和警分局幹員，下午在板橋區將藝人陳零九拘提到案。

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據了解，陳零九坦承涉案。警方說，釐清案情後，依涉偽造文書及妨害兵役治罪條例、偽造文書罪，將陳嫌移送新北檢複訊。

警方是在今年2月偵辦藝人王大陸等13人，涉偽造文書及違反妨害兵役治罪案，發現偽造文書集團陳姓犯嫌，涉協助製作假病歷，以規避兵役。經深入追查發現，多名藝人也委託該偽造集團，取得不實醫療診斷證明書逃避兵役，今天擴大追查。（編輯：張銘坤）1140514

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