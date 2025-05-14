藝人涉躲兵役陳大天25萬交保 陳零九拘提到案、威廉喊配合調查

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（中央社記者趙敏雅新北14日電）檢警偵辦藝人涉妨害兵役案，今天擴大搜索，上午帶回陳大天、李銓等人，下午陸續移送新北地檢署複訊，檢方諭令陳大天25萬元交保、李銓15萬元交保。

檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，今天擴大搜索，已帶回陳大天、阿虎、李銓、舞台劇演員黃博石、模特兒陳信維、前男團SpeXial成員Teddy，陸續移送新北檢複訊，陳零九則於下午拘提到案。

新北檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，永和警方14日下午在板橋區將藝人陳零九（左2）拘提到案。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月14日

據指出，台灣新北地方檢察署今天指揮永和警分局、新北市刑大搜索帶回藝人陳大天、昔日男團「超克7」成員李銓、阿虎、黃博石、陳信維、Teddy、范姓男子等人。

藝人大根、「棒棒堂」成員威廉疑涉案，其中，大根在國外、威廉在綠島進行節目拍攝，2人接獲警方通知後將配合調查。威廉已在台東與新北警會合，大根預計晚間返回台灣，抵台後將被帶至新北市刑大偵訊。

檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，藝人威廉（左1）疑涉案，他14日從綠島搭乘班機，下午抵達台東豐年機場後，並未走出管制區，在廁所停留了10幾分鐘，於機場守候的新北市刑警直接進入管制區內帶人。中央社記者盧太城台東攝 114年5月14日

據了解，以陳姓男子為首的不法集團對外聲稱，役男只要花錢，即可協助偽造病例證明，藉此免服兵役，造假病歷方式為付錢給集團後，製造血壓異常狀況，去醫院看診後拿到監測血壓儀器，將監測血壓儀器轉交給集團安排的人，代替接受儀器檢驗，取得異常數據的報告，以躲避兵役。至於是否有醫護背景人員涉入，待檢警釐清。（編輯：張銘坤、林湘芸）1140514