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藝人躲兵役案
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陳大天涉躲兵役 內政部清查120人有疑義其中有11藝人

2025/5/14 13:49（5/14 14:56 更新）
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新北檢警偵辦藝人涉嫌逃避兵役案，14日擴大搜索對象；藝人陳大天（前右）上午被拘提到案，帶回釐清案情。（翻攝照片）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月14日
新北檢警偵辦藝人涉嫌逃避兵役案，14日擴大搜索對象；藝人陳大天（前右）上午被拘提到案，帶回釐清案情。（翻攝照片）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月14日
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（中央社記者高華謙台北14日電）檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，今天將男團「超克7」成員李銓及藝人「小蝦」陳大天等3人拘提到案。內政部役政司說，去年底就有掌握役男逃避兵役的類似個案，並移送檢調偵辦，清查後有疑義的共120人，其中有11人是藝人，後續還在清查中。

新北地檢署偵辦藝人王大陸涉偽造文書及妨害兵役治罪條例案，循線擴大追查，發現還有其他共犯委託此集團取得不實醫療診斷證明書，今天再執行搜索，帶回3人釐清案情。據了解，男團「超克7」成員李銓及藝人「小蝦」陳大天等3人被拘提到案，接受詢問釐清。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳率所屬單位列席報告業務概況，並備質詢。

民眾黨立委張啓楷質詢逃避兵役狀況。內政部役政司長沈哲芳答詢指出，去年底就有掌握役男逃避兵役的類似個案，並移送檢調單位偵辦，清查後有疑義共120人，其中11人是藝人，目前後續還在清查中，會追溯5年以內比較有可能的個案、如高血壓等狀況進行清查。

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至於過了36歲已除役，後續如何處理。沈哲芳說，涉及不法部分，該移送法辦或判刑還是要處理，但超過36歲就不會再召集回來當兵，教召也不用回來，因已超過36歲列管年齡。

針對修法規劃，沈哲芳說，已建議國防部修體位區分標準，希望規範更嚴謹。（編輯：蘇志宗）1140514

#陳大天
#王大陸
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