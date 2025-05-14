加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
藝人躲兵役案
新聞專題
藝人躲兵役案2/12
首頁 / 社會

陳大天涉以不實醫療診斷逃避兵役 移送新北檢

2025/5/14 14:31（5/14 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北永和警方今天表示，偵辦涉偽造文書及違反妨害兵役治罪條例案，下午陸續移送陳嫌等3人。據了解，藝人陳大天透過集團取得不實醫療診斷證明書逃避兵役，被移送新北檢偵辦。

新北市永和警分局表示，市警局刑事警察大隊與永和警分局，於今年2月18日執行偵辦藝人王大陸等13人，涉偽造文書及違反妨害兵役治罪案。

警方說，進一步發現陳姓犯嫌涉協助製作假病歷，以規避兵役。經過深入追查發現，還有其他共犯，委託該偽造集團取得不實醫療診斷證明書。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

永和警方與專案小組今天在新北檢指揮下，清晨於北部地區執行拘提搜索行動，拘提陳大天、黃姓演員等共3人。

永和警方說，下午陸續依照偽造文書、妨害兵役等移送檢方3人，並將持續擴大偵辦其餘涉案人。（編輯：林恕暉）1140514

#市警局
#永和警分局
#刑事警察大隊
#新北檢
#陳大天
#新北市永和警分局
#新北市警局刑警大隊
#偽造文書
檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，14日擴大搜索對象，藝人陳大天（左）被移送新北地檢署複訊。中央社記者王騰毅攝 114年5月14日
檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，14日擴大搜索對象，藝人陳大天（左）被移送新北地檢署複訊。中央社記者王騰毅攝 114年5月14日
陳大天
陳大天涉躲兵役 內政部清查120人有疑義其中有11藝人「小蝦」陳大天、李銓等3人涉躲兵役 遭新北檢警拘提調查
藝人躲兵役案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
藝人威廉、大根疑躲兵役 新北警通知到案說明
24
更多編輯台推薦新聞：