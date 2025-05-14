陳大天涉以不實醫療診斷逃避兵役 移送新北檢

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北永和警方今天表示，偵辦涉偽造文書及違反妨害兵役治罪條例案，下午陸續移送陳嫌等3人。據了解，藝人陳大天透過集團取得不實醫療診斷證明書逃避兵役，被移送新北檢偵辦。

新北市永和警分局表示，市警局刑事警察大隊與永和警分局，於今年2月18日執行偵辦藝人王大陸等13人，涉偽造文書及違反妨害兵役治罪案。

警方說，進一步發現陳姓犯嫌涉協助製作假病歷，以規避兵役。經過深入追查發現，還有其他共犯，委託該偽造集團取得不實醫療診斷證明書。

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永和警方與專案小組今天在新北檢指揮下，清晨於北部地區執行拘提搜索行動，拘提陳大天、黃姓演員等共3人。

永和警方說，下午陸續依照偽造文書、妨害兵役等移送檢方3人，並將持續擴大偵辦其餘涉案人。（編輯：林恕暉）1140514