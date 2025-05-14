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藝人躲兵役案
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藝人躲兵役案3/12
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藝人威廉、大根疑躲兵役 新北警通知到案說明

2025/5/14 14:04（5/14 14:18 更新）
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昔日男團「Lollipop棒棒堂」成員威廉疑涉逃避兵役案。（中央社檔案照片）
昔日男團「Lollipop棒棒堂」成員威廉疑涉逃避兵役案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北14日電）檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，今天擴大搜索。據了解，藝人大根、昔日男團「Lollipop棒棒堂」成員威廉疑涉案，大根在國外、威廉在綠島，2人接到警方通知後將配合到案。

據指出，台灣新北地方檢察署今天指揮永和警分局、新北市刑大搜索帶回藝人陳大天、昔日男團「超克7」成員李銓、藝人阿虎、黃姓舞台劇演員等人。

下午1時許，李銓移送新北地檢署複訊。他戴著口罩，全程不發一語，快速步入偵查大樓。

新北地檢署偵辦藝人王大陸涉偽造文書及妨害兵役治罪條例案，循線擴大追查，發現還有其他共犯委託此集團取得不實醫療診斷證明書。

永和警方表示，進一步發現陳姓嫌疑人涉協助製作假病歷提供藝人，藉以規避兵役，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

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據了解，藝人大根、威廉疑涉案，其中，大根在國外、威廉在綠島進行節目拍攝，2人接獲警方通知後將配合調查。大根預計晚間返回台灣，抵台後將被帶至新北市刑大偵訊。

威廉中午在社群網站臉書（Facebook）貼出前往台東縣警察局台東分局綠島分駐所的照片，並表示「我主動面對配合」。（編輯：戴光育）1140514

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檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，14日擴大搜索，昔日男團「超克7」成員李銓（右）下午移送新北地檢署複訊。中央社記者趙敏雅攝 114年5月14日
檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，14日擴大搜索，昔日男團「超克7」成員李銓（右）下午移送新北地檢署複訊。中央社記者趙敏雅攝 114年5月14日
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