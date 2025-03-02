北市兵役詐逃案 議員指近10年8件手法全是假愛滋

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北2日電）藝人王大陸涉嫌妨害兵役。國民黨北市議員曾獻瑩今天表示，近10年北市利用假資料申請體位改判案件僅有8件，且全為假愛滋案。台北市兵役局指出，將持續落實查核機制。

曾獻瑩今天透過新聞稿表示，王大陸近日涉嫌偽造病歷逃避兵役，引發社會關注。他調閱資料發現，近10年北市利用假資料申請體位改判的案件僅有8件，且全部為假愛滋案件，未見其他逃避兵役的手法遭揭露。

他指出，這8案會浮上檯面曝光，是因台北市兵役局收到匿名檢舉。這8名役男案件的手法幾乎一致，由感染愛滋的槍手進行抽血檢驗，取得陽性診斷後，再以全國醫療卡申請復檢，最終成功獲得免役判定。

案件曝光後，他說，兵役局強化防堵措施，新增愛滋用藥紀錄比對，查核以愛滋申請免疫的役男用藥、治療紀錄，顯示部分改判體位事由的查核機制仍有改進空間。

曾獻瑩認為，兵役局的查核機制恐怕無法有效偵測到其他詐欺手法，應建立雙重驗證並導入科技驗證機制，以杜絕兵役詐欺。

除了愛滋病之外、曾獻瑩提到，還有像高血壓等慢性疾病，都可追查用藥紀錄，藉以建立雙重驗證的機制，也可導入人臉辨識等科技工具，避免槍手代驗的情形。

他表示，這次王大陸事件曝光，顯示逃兵案件有集團操作手法，甚至有所謂的免役產業鏈，兵役局應強化查核機制，維護兵役公平。

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對此，兵役局說明，役男申請複檢改判體位程序嚴謹，除要檢具診斷證明書，還要排送內政部指定的醫院重新複檢，再送台北市政府徵兵檢查會重新判定，且改判替代役或免役的案件還要送請中央審議確認，所以歷年來妨害兵役移送的案件已不多見。

兵役局指出，將持續落實役男申請複檢作業的查核機制，維護兵役公平嚴謹把關，議員的建議會再適時利用會議與中央研討。（編輯：戴光育）1140302