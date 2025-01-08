愛滋研究累計逾10萬次無套性行為 證實測不到病毒量就不會傳染

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（中央社記者曾以寧台北8日電）國內調查僅5成民眾表示了解「U=U」。台灣愛滋病學會理事長洪健清說，國際4知名期刊研究已用10萬多次無套性行為證明，只要感染者病毒量控制良好，就不會經性行為傳染。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，台灣去年新確診HIV（人類免疫缺陷病毒）人數達1006人，比2023年的939人微幅上升，與國際趨勢一致，推測與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後人員交流增加、篩檢人數變多都有關。

國內過去調查發現，僅5成民眾表示了解「U=U」（愛滋病毒量測不到即不會透過性行為傳染）。為加強大眾正確「U=U」觀念，曾淑慧表示，今天疾管署發布致醫界通函，希望更多醫師加入傳遞正確觀念。

洪健清昨天受邀出席疾管署例行疫報說明，「U=U」有科學實證與國際共識，自2018年UNAIDS發表「U=U國際愛滋治療共識」以來，已經受到全球超過105個國家、1000多個政府機構和組織的支持與響應，如世界衛生組織（WHO）、國際愛滋病學會（IAS）、美國疾病控制與預防中心（CDC）等。

「U=U」是當前重要的愛滋防治策略之一，主要奠基於4項發表於「新英格蘭雜誌」、「美國醫學會雜誌」、「刺胳針HIV」及「刺胳針」等國際知名醫學期刊的關鍵醫學實證研究結果。

洪健清說明，這4項研究，追蹤上千對異性戀伴侶、男同性伴侶，累計進行至少10萬多次無套性行為發現，只要感染HIV方接受穩定抗病毒治療達測不到病毒的狀態，其伴侶就不會因此受到感染；即使過程中有其他性病感染發生，也沒有傳播HIV病毒。

洪健清呼籲，愛滋病毒雖透過血液或體液傳染，但愛滋病毒量高低才是傳染力關鍵。台灣目前愛滋感染一線治療處方單錠複方藥物，只要1天1顆，便能控制病毒量，鼓勵持續穩定治療並維持體內愛滋病毒量低於200 copies/ml，也就是醫學上定義為測不到病毒（undetectable）。

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對於去年新感染者增加，洪健清認為，這是因為去年自我篩檢人數就比前1年增加約1萬人次，加上暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）政策也促使更多高風險者接受篩檢，台灣在感染者知道自己感染的比例也增加1%，達到92%，因此認為這表示找出更多潛在感染者，「這是進步」。

洪健清說，一般日常生活接觸如擁抱、牽手、共用餐具或馬桶、蚊子叮咬等，都不會傳染愛滋病毒，盼透過推廣正確的衛教資訊，讓社會大眾可以更加瞭解愛滋病毒傳染途徑與「U=U」觀念。（編輯：李亨山）1140108

（疾管署提供）

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