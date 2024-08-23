作家陳栢青走出霸凌 告訴同志朋友「你並不髒」

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）同性婚姻法案雖已通過，不少人仍對同志族群有所歧視，作家陳栢青一路走過霸凌與死亡恐懼，他說他的寫作就是要讓同志朋友們感受到「你並不髒」，「你並不是一個人」。

陳栢青近期接受中央社Podcast節目「文化普拉斯」的專訪，暢談新作「髒東西」的創作心路。

陳栢青表示，他從小就愛讀書、泡圖書館，直到讀高中時，不少同學私底下會批評他，說他娘娘腔、穿的衣服很奇怪，跟他們想像中的男生不一樣，「覺得我就是一個異類」，早上來上學，抽屜裡都會塞滿紙屑，有時還有恐嚇信，桌上還有粉筆寫著各種髒話。

即使出了社會，陳栢青受到的各種待遇並未比高中生活好，「可是每次我都想說沒關係，不管發生任何事情，只要回到家裡、只要打開書，書裡永遠都會有個地方可以讓我去，只要這樣想，我就可以過得去」。陳栢青說，這就是文學的力量。

陳栢青表示，其實自己是一個很幸運的人，家人對他總是包容，因此只要遇到相同境遇的人，他都會告訴對方，「你不孤獨，你還有我」，他一定要在對方最脆弱的時刻給予陪伴，這也是他在寫「髒東西」時的初衷，因為在台灣歷史上，很多人的處境跟同志很類似，他們可能不是同志，但內心有些話說不出來，有愛卻不能講。

陳栢青提到自己的成長階段剛好是恐同的高峰期，許多人把同志跟愛滋病畫上等號，是同志，就會感染愛滋病，「所以當我知道我是同志的第一天，我的反應就是『我死定了』，只要我跟別人發生性關係，我就死定了」。

陳栢青還記得剛來台北時跟人發生關係，馬上就想去驗血，雖然台灣有免費的愛滋病檢驗，但要在3個月的空窗期之後才能驗，如果要快驗，就要花6千元，這讓他意識到同志的愛與性關係代價「實在太貴了」。

陳栢青說，他要讓同志朋友感受到自己不是一個人，他也要讓所有人都感受到同志所感受的痛苦．孤獨與孤單，「然後在這個孤單感受的共同體之中，我們都變成了同志」。

陳栢青說，「總是有人一直告訴你，你就是髒，你就是髒東西。我寫這本書，以及我活下去的目的，就是要告訴這些朋友，你並不髒」。（編輯：李亨山）1130823