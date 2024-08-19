【文化普拉斯】 作家陳栢青新作「髒東西」替不被理解的我們發聲

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‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者

‧與談人：陳栢青／作家

主題：我並不孤獨，有那麼多人和我一樣

你是否也有一個故事，卻礙於旁人的眼光無法勇敢說出口？生怕成為別人口中的「髒東西」。作家陳栢青首部短篇小說集，透過八則「冒犯」的故事，深刻描寫出「我」的內心世界，讓每個不被理解的「我」變成「我們」。

本集文化普拉斯將帶你走進陳栢青的文學世界，了解他身為不被理解的少數，如何面對人生的波折，寫出一個又一個觸動人心的故事。快來和我們一起，沉浸於陳栢青筆下的文字世界，讓你孤單的心找到共鳴！

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃晴｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ陳栢青】

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