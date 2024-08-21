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【特派談新事】從奧運現場到巴黎街頭 攝影記者的真實紀錄

2024/8/21 16:49（8/21 17:01 更新）
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巴黎奧運桌球比賽場邊，攝影記者邊拍照還要想辦法躲避轉播單位鏡頭。中央社記者吳家昇巴黎攝
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：吳家昇、王騰毅／中央社巴黎奧運特派攝影記者

主題：巴黎奧運攝影記者在現場

2024巴黎奧運，中央社2位攝影記者長達20天跟隨台灣選手征戰賽場。吳家昇兩度採訪奧運，從上屆東京到本屆巴黎，他是台灣唯一一位現場見證羽球男雙金牌連霸的攝影記者。熱愛運動的王騰毅，首次採訪奧運，記錄林郁婷團隊無畏場外風波冷靜奪金。

本集節目邀請中央社巴黎奧運特派攝影記者吳家昇及王騰毅，分享在巴黎奧運期間的親身經歷與第一手觀察。他們不僅用鏡頭捕捉了運動員們的精彩瞬間，也面對了諸多挑戰與突發事件。包括差點遭遇持槍搶劫、住在沒有冷氣的飯店，甚至還遇到過馬桶沒有坐墊的窘境。除了這些個人經歷，這次巴黎奧運的特殊之處，從場館設置到媒體工作環境，再到城市氛圍，收聽本集節目都能更深入了解，帶領觀眾從另一個角度看奧運！

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：蔡明珊、艾昀熹｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.08.21

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▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

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