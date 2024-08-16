記者在現場／見證麟洋奧運金連霸唯一台灣攝影 從東京拍到巴黎再去一次我願意

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2024巴黎奧運，中央社2位攝影記者長達20天跟隨台灣選手征戰賽場。吳家昇兩度採訪奧運，從上屆東京到本屆巴黎，他是台灣唯一一位現場見證羽球男雙金牌連霸的攝影記者。熱愛運動的王騰毅，首次採訪奧運，記錄林郁婷團隊無畏場外風波冷靜奪金，一起透過他們的採訪側記，感受鏡頭之外的視角與感動。

文、攝影：吳家昇

這次台灣媒體共有6位平面攝影採訪巴黎奧運，中央社由我和同事騰毅代表。不只運動員們在賽場征戰，對攝影記者而言也是激烈的競賽。從起飛到返國，20天的戰鬥模式讓我們身處花都卻和浪漫沾不上邊，隨身至少扛著2台相機4顆鏡頭，奔波各處場館提早卡位，同時要克服時區與飲食的差異，還得時時防備吃飯工具流落異鄉。

治安不佳遊民多 新買鏡頭不敢帶

這次我們下榻的飯店剛好位在治安不佳的區域，附近許多遊民徘徊，旁邊有個跳蚤市場，地上擺著打開的行李箱，旁邊散落著幾頂假髮。這次來巴黎，和我10年前來的經驗差很多，遊民與扒手明顯變多，同事在抵達當晚還被一群人圍住，差點被搶。

原本社方為奧運特地買了新鏡頭，但出發前我們查了下榻飯店的評論，有留言說會有遊民闖進飯店閒晃，隱隱覺得不安，再加上自己上次東京奧運相機被偷的陰影，還是決定將新鏡頭留在國內。

飯店旁橋下的市集攤販兜售二手商品，連假髮也有在賣。

飯店沒冷氣 馬桶沒坐墊

巴黎奧運以環保至上，早聽說選手村沒有冷氣，我沒料到的是連採訪團住的飯店也沒有冷氣。還好巴黎早晚偏涼，白天高溫時段我們幾乎都在外工作，並無太大影響。

沒有冷氣尚能適應，飯店馬桶沒有坐墊卻是我第一次遇到。後來發現許多奧運場館也沒有，可能真的是文化差異，但我還是不習慣，自己跑去買了一塊坐墊鋪在飯店馬桶上面。

飯店內的馬桶沒有坐墊太不習慣，我另外買了一塊灰色坐墊鋪在上面。

一瓶可樂台幣200多 想念家鄉味去蹭飯

奧運期間攝影行程緊湊，很難有時間正常吃飯，我通常早上從飯店抓了幾個麵包就開始趕場，而且這次賽事時間拉很長，常常晚上11、12點才結束，回到飯店都已凌晨，吃個泡麵倒頭就睡。我直到閉幕式那天才吃到唯一一次的正餐，回國後朋友都說我瘦了一圈。

當地物價也讓人難消化，路邊賣的墨西哥捲餅9歐元（約新台幣320元），一罐可樂也要價6歐（約新台幣213元）。且當地食物較多冷食，很多同業吃不習慣，我們偶爾跑去中華奧會設立的膳食公寓蹭飯。

歐洲物價令人吃不消，羽球賽館販售手掌大小的熱狗堡要8.5歐元（約新台幣302元）。

射擊場館太遙遠 開車要3.5小時

這次奧會給我們一張交通暢遊卡，搭巴士地鐵都免費，除了趕時間搭Uber之外，大部分都坐地鐵移動。但這次場館並非都集中在巴黎市區，例如帆船項目辦在南法馬賽港，衝浪比賽甚至在海外領地大溪地舉行，這次經典的衝浪選手飄在空中照片就是在那邊拍的。

射擊賽場在中部城市沙托魯，從巴黎開車過去至少要3.5小時，相當於台北到嘉義的距離。當我們得知李孟遠晉級時已經來不及趕過去，就算運氣好趕到的話，頂多也只能拍到頒獎典禮，只能選擇放棄。

麟洋配連2屆奪金 唯一現場見證台灣攝影

東京奧運之前，2019年起我頻繁地前往國訓中心拍這些選手，包含林郁婷、陳念琴等，算是用鏡頭跟他們培養一種革命情感。雖然選手們不見得知道我是誰，但看這些選手一路走過各種傷痛、上場拚搏，最後登上奧運殿堂拿牌，對我而言有很大意義。

像是麟洋配，他們東京奧運奪牌後歷經一段低潮，外界並不看好，最後卻一路殺進奧運決賽拿下金牌！這次台灣的攝影只有我一人也採訪上屆東奧，我算是唯一在現場見證他們連兩屆奪金的台灣攝影吧。

2021年東京奧運，麟洋配拍落中國組合奪下金牌，兩人激動相擁。

相隔3年的巴黎奧運，我再度見證王齊麟（左）和李洋（右）擊敗中國對手，蟬聯奧運羽球男雙金牌。

卡位一整晚 不敵舉牌員突襲

奧運攝影場有明顯的階級之分，在金字塔頂端的是轉播人員，他們可以隨意穿梭；再來是穿藍背心的世界級通訊社，能取得場邊較好的位置；再來才是穿灰背心的其他媒體如我們。

奧會規定，有些比賽一旦開始進行，攝影就不能移動，即使發現角度不好、被擋到，也只能等到回合之間的空檔才有機會換位子，因此賽前卡位至關重要。

但有時即便做足了準備，仍然敵不過命運的捉弄。

例如陳念琴最後那場4強賽，我知道她在比賽結束時會有親吻擂台的習慣，因此特地選了一個側面的絕佳位置，整晚都在等待那一刻。但當比賽結束她跪地親吻時，前方工作人員突然舉起對手中國的牌子，完美遮擋陳念琴的頭，當下我生氣又傻眼，但更多的是無奈。

我卡位整晚想拍攝陳念琴親吻擂台的那一刻，卻被工作人員舉起的中國牌子完美遮擋。

中華奧會拍到陳念琴親吻擂台的正面角度。（中華奧會提供）

也不是所有比賽項目都能進去拍，有些熱門項目如田徑、游泳，必須抽到籤才能進入，且這次管制做得十分完善，沒抽到就怎麼樣都進不去。

閉幕式中央社只抽到一張攝影證，就讓同事騰毅進去，但因為抽到的攝影位置在表演者背面，面對舞台的文字記者區域才能看到正面。按規定文字席不能拍照，我只好躲在角落，偷偷按幾下快門再趕快放下相機。

其實攝影記者的壓力超大，畢竟畫面錯過了就是錯過了，沒有辦法重播，也不像文字報導可以補稿。沒有畫面就交不了差，因此往往都會看到攝影擠破頭、冒險也要拍到的景象。

這次奧運發生中國選手球拍被記者踩斷的意外，當事者當然必須負起責任承擔錯誤，但同為攝影記者，可以想見該名記者背負的壓力讓他做出這個冒險舉動。攝影的使命與規範界線，仍是需要不斷思量的考驗。

各場館入口管制嚴格，熱門賽事要先驗門票才能入場。

游泳是奧運熱門項目，必須抽籤進場，我抽到的位置在看台區。

開幕式當天連續下了一整晚滂沱大雨，同業用鋪在桌子上的防塵墊遮擋雨勢克難寫稿。

觀眾多限制也多 邊拍照還要邊顧包包

上屆東京奧運因為疫情，沒有開放民眾觀賽，這次巴黎奧運多了滿場觀眾，對選手可能有歡呼加持功效，但對攝影記者而言，我還是比較懷念空蕩蕩的場地。畢竟多了觀眾就代表場地限制變多，攝影受限也愈大。

以舉重為例，上次東奧因為沒有觀眾，場地限制較少，選手3次試舉，攝影可以正面拍完換側面，再來個大正面連同選手後方五環一起拍進去都沒問題，能多方取景。但這次因為人多，奧會管制相對嚴格，我們被分配到什麼位置就得待在那拍，不像上屆還有機會取得跟國際通訊社類似的角度，這次就真的只能靠運氣了。

而且多了觀眾，我們也會擔心器材與物品是否被摸走，後來我索性將背包上了3道鎖並綁在鐵桌桌腳，如果真的有人要偷的話，必須用鉗子夾斷才能拉走。

各場館雖有帶鎖置物櫃可借，但常供不應求，我只能把包包用鏈條鎖在桌腳。

珍奶徽章太夯 中國媒體也來要

台灣代表團這次的珍奶徽章非常搶手，很多記者都想跟我們交換，尤其是中國媒體。有次聽到有人敲台灣媒體室的門，一打開發現是新華社記者，說想用貓熊徽章和我們交換。未來中華奧會若能多設計一些具台灣特色的可愛文創品，也不失為一種商機。

中華奧會的珍奶徽章十分搶手，很多外國記者都想跟我們交換。（文化部提供）

台灣代表團位於媒體中心的據點，常有他國媒體或志工敲門想交換徽章。

能連續參加2屆奧運十分幸運，回國後被朋友問到，這段期間壓力大吃不飽又睡不好，如果還有機會是否還想再拍奧運？我聽了馬上回答「當然」，畢竟能在世界級殿堂跟著選手熱血一回，再累也值得。（編輯：曹亞沿）1130816

媒體中心辛勤工作的各國記者。