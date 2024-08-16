本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 運動
巴黎奧運
台灣加油
新聞專題
台灣加油9/300
首頁 / 運動

陳念琴奧運後歸零再出發 李孟遠9月要拚大獎賽

2024/8/16 14:22（8/16 14:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長卓榮泰（中）16日在台北凱達大飯店出席2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會代表團返國餐會，與奧運拳擊女子66公斤級銅牌陳念琴（右）、射擊銅牌李孟遠（左）一同拿著會旗合影。中央社記者翁睿坤攝 113年8月16日
行政院長卓榮泰（中）16日在台北凱達大飯店出席2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會代表團返國餐會，與奧運拳擊女子66公斤級銅牌陳念琴（右）、射擊銅牌李孟遠（左）一同拿著會旗合影。中央社記者翁睿坤攝 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）拳擊選手陳念琴、定向飛靶好手李孟遠這次在巴黎奧運都摘銅，陳念琴今天表示，奧運後就從零開始，將回到戰場繼續努力，因為奧運不只有一次；而李孟遠透露，9月將赴希臘參加大獎賽。

陳念琴曾罹患淋巴癌，而她積極面對並堅持下來，這次第3次出征奧運，在巴黎奧運女子拳擊66公斤級帶回銅牌。

陳念琴這次回台也感受到民眾的熱情與支持，她今天出席巴黎奧運代表團返台餐會表示，運動員的目標，就是希望能站上最高殿堂，並將正向能量傳遞出去。

隨著巴黎奧運落幕，陳念琴表示，將從零開始，回到戰場繼續努力，「因為奧運不是只有一次，還有好幾次。」

另外，李孟遠這次初次征戰奧運就為台灣在定向飛靶項目射下1銅，且是射擊隊首面奧運獎牌。

李孟遠有感而發地分享奪牌心情，他表示，賽前沒有人看好他會拿牌，「其實我在國內這兩年成績滿穩定，這次成績能有所突破，我覺得是環境、比賽張力造就我這次成績。」

李孟遠本週已恢復訓練，為9月在希臘、台灣舉辦的大獎賽做準備，他透露，近期已試著平復奪牌後的心情，由於自身技術與關鍵時刻的專注力都還有一些地方待加強之處，會再繼續努力。（編輯：李亨山）1130816

#巴黎奧運
#台灣
#希臘
#巴黎
#陳念琴
#銅牌
#奧運
#李孟遠
#台灣加油
陳念琴
記者在現場／見證麟洋奧運金連霸唯一台灣攝影 從東京拍到巴黎再去一次我願意賴總統視訊恭賀林郁婷陳念琴 讚黃筱雯陪練精神
李孟遠
四方林靶場 國產署：若有需要會配合提供使用回宜蘭四方林靶場 李孟遠：我在這裡是破壞王
台灣加油
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
奧運台灣英雄派對登場 大遊行直播看這裡
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：