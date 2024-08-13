四方林靶場 國產署：若有需要會配合提供使用

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（中央社記者王朝鈺宜蘭13日電）宜蘭四方林靶場因發生爭議，財政部國有財產署已收回土地，外界憂心靶場面臨關閉，國產署表示，若有需要作為培訓射擊選手，會配合以出租或委託經營方式提供使用。

宜蘭縣政府教育處指出，縣府在1992年籌辦區運時，就在大同鄉寒溪村設置四方林靶場沿用至今，並在2021年向國產署申請撥用土地，縣府當時依照採購法辦理委外招標，由宜蘭縣射擊推廣協會得標租下經營，但之後發生占用建物爭議。

教育處表示，國有財產署認為當地已發生爭議，不許再委外經營，縣府之後請國產署註銷撥用，行政院同意於今年6月18日註銷撥用。

宜蘭縣射擊推廣協會理事長蔡世銘今天說，民國81年蓋四方林靶場時，違章建築就已存在，協會得標後提出「拆屋還地」訴訟，法院判決協會勝訴，將清除地上物後，國產署才能依程序委託協會管理。

蔡世銘說，這塊土地占地約3公頃，現況是國產署已註銷撥用收回，經立法委員高金素梅、宜蘭縣副議長陳漢鍾協調後，目前還可使用靶場，國產署希望能以委託管理方式，交給協會執行射擊訓練業務。

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國產署表示，四方林靶場如果因應國家政策，或地方政府有需要作為培訓射擊選手使用，國產署會配合以出租或委託經營方式提供使用。

巴黎奧運男子定向飛靶摘銅的射擊好手李孟遠，今天回到四方林靶場受訪表示，因他在準備奧運比賽，長輩擔心他受到影響並未透露，比完賽聽到消息才驚覺「怎麼會這樣」，如果靶場被收回，他覺得很可惜，目前初步得知靶場可以繼續使用，感謝政府與大家的幫忙。（編輯：方沛清）1130813