回宜蘭四方林靶場 李孟遠：我在這裡是破壞王

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（中央社記者王朝鈺宜蘭13日電）在巴黎奧運男子定向飛靶摘銅的射擊好手李孟遠，今天回到母基地宜蘭四方林靶場分享喜悅。他說，每次在此練完槍都很舒服，他在這裡算是「破壞王」，不是把床睡壞就是用壞冷氣。

李孟遠受訪說，在這邊練習讓他感到很放鬆，每次練完槍都很舒服，最特別就是每次練完槍，教練都會帶他去吃飯。其實每件事對他來說都印象深刻，因為他常在這裡搞破壞，時常把床睡壞，不然就是把冷氣用壞了，「我在這裡算是破壞王」。

李孟遠說，下一站會參加台北大獎賽，昨天已開始恢復訓練，至於下屆奧運，因為奧運不是想參賽就能參賽，還要到國外比賽拿到參賽資格，他會繼續努力。

李孟遠說，政府對體育的支持已越來越好，這次拿到奧運獎牌，相信無論在設備、飲食或耗材等方面，政府對射擊運動會有更完善的規劃，也盼台灣能在符合法律規範下能更加開放，以義大利為例，射擊運動很普及「對他們來說好像羽球場」，只要花一點錢就可從事射擊運動。

李孟遠的父親謝志培表示，四方林靶場是很適合練習的場地，無論在氣候、風向等各方面都很穩定，李孟遠的全國成績123分也是在此締造。宜蘭縣射擊委員會提供李孟遠許多資源，對李孟遠有很大的幫助。

宜蘭縣體育會射擊委員會主委何方略表示，李孟遠辛苦付出獲得成果，大家都感到與有榮焉。

宜蘭縣射擊推廣協會理事長蔡世銘說，歡迎李孟遠「回娘家」，也希望能邀請李孟遠回來擔任教練，因為李孟遠的訓練基地就在此，這裡可以算是李孟遠的「母隊」。

對此，李孟遠說，「指導後輩當然很好，希望有更多年輕人參加射擊」，他應該也會計畫每年安排到此移地訓練。（編輯：李淑華）1130813