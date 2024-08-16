奧運台灣英雄派對登場 大遊行直播看這裡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：presidentialoffice

（中央社網站16日電）巴黎奧運落幕，台灣選手創下2金、5銅好成績，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」今天登場，下午1時到1時45分在總統府敞廳舉行互動派對，總統賴清德在大禮堂接見選手後，英雄大遊行下午3時出發，總統府YouTube頻道將全程直播。

英雄大遊行路線從重慶南路一段、襄陽路、館前路到忠孝西路，民眾可以在英雄車隊行經的路旁兩側為台灣英雄加油打氣。

教育部政務次長張廖萬堅提到，「台灣英雄榮耀派對」共有選手加上教練67位參加，「2金5銅」除了李洋與女朋友在日本度假外，李洋的爸爸李峻淯將代表李洋參加派對，其他選手包括王齊麟、林郁婷、李孟遠、吳詩儀、唐嘉鴻、陳念琴都會出席，跆拳道選手羅嘉翎的哥哥羅堉誠也會參加，首次擊劍選手陳弈通的父母也會陪同出席；霹靂舞選手孫振還在國外，另外有選手要赴國外比賽，或者因傷治療約診等情況無法出席。

張廖萬堅透露，這次台灣支援了6個項目的8位國際裁判都會來參加英雄派對，奧運代表團團本部與支援團多名醫護、防護員、運動心理諮商老師也會出席。1130816

「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動16日下午在總統府舉行互動派對，於巴黎奧運勇奪拳擊奧運隊史首金的林郁婷（左2）出席，「抗癌女拳王」陳念琴（左3）也開心向大家揮手。中央社記者裴禛攝 113年8月16日