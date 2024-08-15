新北奧運選手簽名會爆人龍 全程逾4小時才落幕[影]

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）歷經逾4小時不停歇簽名，新北市巴黎奧運選手簽名會在晚間8時許結束，市府大樓爆棚逾千人湧入，除人氣旺的拳擊女將林郁婷，大家也索取其他選手簽名、合影，連餐盤都出籠。

新北市府今天下午邀奧運選手出席簽名會，除射箭隊選手雷千瑩、湯智鈞因有課先行離開，拳擊金牌的女將林郁婷、「柔道女王」連珍羚、「體操精靈」丁華恬、跆拳選手羅嘉翎及射箭隊選手戴宇軒等全程參與。

簽名會從下午3時30分許開始，選手一直坐在位置上簽名至晚間8時，最後揮手感謝國人支持才結束簽名會。

影片來源：中央社

「金牌教練」曾自強坐在林郁婷的左手邊也一起簽名，由於排隊人潮太多，為加速時間，新北市體育局人員主動協助拿著粉絲的手機幫忙拍照，並維持秩序加速消化人龍，讓選手可以早些休息。

等待拿到簽名的民眾排隊，拿著手板一路依序索取選手簽名，被簽的物品五花八門，有小型國旗、保溫杯、卡片、拳擊手套等。新北市體育局長洪玉玲告訴記者，甚至有粉絲拿著餐盤給選手簽名。

洪玉玲指出，長達4個多小時的簽名雖讓選手不停歇，但選手們都很歡喜。她轉述，丁華恬相當高興地說「從來沒有簽名簽到這樣高興」。

連珍羚的桌上擺著8支用畢的簽名筆，拳擊教練曾自強也不斷拿著金色筆簽名，隨後還抬頭豎起拇指比讚與粉絲拍照。

曾自強告訴中央社記者，「雖然有一點點手痠與稍微累，連上廁所的時間都沒有，但民眾也很熱情地排隊，這樣的經驗很高興與值得」。

稍早，曾自強應邀參加感恩茶會時，他與新北市長侯友宜分享，2013年林郁婷在保加利亞世界青年暨青少年女子拳擊錦標賽青年女子組奪金牌後，師徒曾到新北市府拜會，事隔11年再度受邀重返新北市府。

曾自強表示，「比起簽名會，星期天（18日）在鶯歌的遊行與歡迎會，就輕鬆多了」。他感謝所有朋友全力支持與愛護，歷經所有的磨練終於實現夢想，也感受到大家的熱情祝賀。

他指出，幾經周折思考後，決定回歸教練本質繼續投入培育選手，因為有大家的支持，讓他與林郁婷得以更堅強地往前走，他會繼續培育拳擊隊的新生代優秀選手，再戰江湖。（編輯：戴光育）1130815

新北市政府15日下午舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，多名奧運國手出席為民眾簽名，現場大批人潮依動線排隊等待，期待與選手們互動。中央社記者趙世勳攝 113年8月15日

巴黎奧運落幕，新北市政府15日舉辦奧運選手簽名會，吸引大批民眾到場響應，包括「柔道女王」連珍羚（前左）等選手持續逾4小時為粉絲簽名留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年8月15日

新北市政府15日舉辦奧運選手簽名會，現場有粉絲持拳擊手套到場，與「金牌教練」曾自強（右）開心合影留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年8月15日

「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會15日下午在新北市政府舉行，許多粉絲冒雨前來支持，有人開心秀出巴黎奧運拳擊金牌女將林郁婷的海報。中央社實習記者林意芸攝 113年8月15日

巴黎奧運落幕，新北市政府15日下午舉辦奧運選手感恩茶會，拳擊金牌女將林郁婷（前左）應邀出席，許多人都爭相要與林郁婷合影留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年8月15日

新北市政府體育局感謝市民在奧運期間為選手加油，15日下午舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，「跆拳道甜心」羅嘉翎（前右）開心與粉絲合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年8月15日