本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

羅嘉翎透露每天吃不停 升量級首戰最快10月

2024/8/15 17:13（8/15 21:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府體育局感謝市民在奧運期間為選手加油，15日下午舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，「跆拳道甜心」羅嘉翎（前右）開心與粉絲合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年8月15日
新北市政府體育局感謝市民在奧運期間為選手加油，15日下午舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，「跆拳道甜心」羅嘉翎（前右）開心與粉絲合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年8月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北15日電）跆拳道國手羅嘉翎結束巴黎奧林匹克運動會後將先養傷，升量級首戰預計10月，先前須嚴格控制體重的她暫時解禁。羅嘉翎今天說，現在每天吃不停，返台後已吃烤肉、麻辣火鍋。

新北市政府下午舉辦感恩茶會暨巴黎奧運選手簽名會，除拿下奧運女子拳擊57公斤級金牌的國手林郁婷，「柔道女王」連珍羚、「體操精靈」丁華恬、羅嘉翎、射箭隊選手雷千瑩、湯智鈞與戴宇軒等受邀出席。

身高超過183公分的羅嘉翎受左腳疲勞性骨折傷勢影響，巴黎奧運女子57公斤級首輪止步，接下來將調升新量級，因應賽事不同，將挑戰62公斤級或67公斤級。

羅嘉翎受訪表示，未來1個多月將先養傷，已規劃10月參加比賽，預計羅馬尼亞公開賽是轉戰新量級首場國際賽，但視傷勢狀況，如果屆時傷勢未癒，可能復出時間就往後延。

她說，較喜歡沒人看她比賽的感覺，看到那麼多民眾接機、甚至到場看比賽，她很感動並感謝外界支持，「真的沒想到除了我爸媽以外，會有人來看我比賽 。」

先前為比賽須控制體重的羅嘉翎趁養傷期間得以暫時鬆口氣，她說，現在每天吃不停，返台後已吃烤肉、麻辣火鍋、鹹酥雞與飲料，「現在有點飽。」（編輯：李明宗）1130815

新北市政府15日舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，與會的巴黎奧運選手包括射箭隊雷千瑩（右起）、湯智鈞、戴宇軒、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、柔道連珍羚、拳擊金牌女將林郁婷。中央社記者趙世勳攝 113年8月15日
新北市政府15日舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，與會的巴黎奧運選手包括射箭隊雷千瑩（右起）、湯智鈞、戴宇軒、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、柔道連珍羚、拳擊金牌女將林郁婷。中央社記者趙世勳攝 113年8月15日
#丁華恬
#林郁婷
#連珍羚
#湯智鈞
#新北市政府
#雷千瑩
#羅嘉翎
#戴宇軒
延伸閱讀
新北奧運選手簽名會爆人龍 全程逾4小時才落幕[影]
羅嘉翎
羅嘉翎骨裂拚奧運 孫家閎感同身受傳訊打氣賴總統辦派對榮耀台灣英雄 開先例邀選手親友入府
林郁婷
黑熊學院辦OSINT挑戰賽 沈伯洋盼提升情報蒐集力新北奧運選手簽名會湧上千人 湯智鈞趁空檔變身粉絲[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：