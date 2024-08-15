羅嘉翎透露每天吃不停 升量級首戰最快10月

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（中央社記者黃巧雯新北15日電）跆拳道國手羅嘉翎結束巴黎奧林匹克運動會後將先養傷，升量級首戰預計10月，先前須嚴格控制體重的她暫時解禁。羅嘉翎今天說，現在每天吃不停，返台後已吃烤肉、麻辣火鍋。

新北市政府下午舉辦感恩茶會暨巴黎奧運選手簽名會，除拿下奧運女子拳擊57公斤級金牌的國手林郁婷，「柔道女王」連珍羚、「體操精靈」丁華恬、羅嘉翎、射箭隊選手雷千瑩、湯智鈞與戴宇軒等受邀出席。

身高超過183公分的羅嘉翎受左腳疲勞性骨折傷勢影響，巴黎奧運女子57公斤級首輪止步，接下來將調升新量級，因應賽事不同，將挑戰62公斤級或67公斤級。

羅嘉翎受訪表示，未來1個多月將先養傷，已規劃10月參加比賽，預計羅馬尼亞公開賽是轉戰新量級首場國際賽，但視傷勢狀況，如果屆時傷勢未癒，可能復出時間就往後延。

她說，較喜歡沒人看她比賽的感覺，看到那麼多民眾接機、甚至到場看比賽，她很感動並感謝外界支持，「真的沒想到除了我爸媽以外，會有人來看我比賽 。」

先前為比賽須控制體重的羅嘉翎趁養傷期間得以暫時鬆口氣，她說，現在每天吃不停，返台後已吃烤肉、麻辣火鍋、鹹酥雞與飲料，「現在有點飽。」（編輯：李明宗）1130815