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羅嘉翎骨裂拚奧運 孫家閎感同身受傳訊打氣

2024/8/14 17:56
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣跆拳道女將羅嘉翎帶傷征戰巴黎奧運首輪止步，同樣曾遭遇骨裂傷勢的武術好手孫家閎今天說，能感同身受，理解選手承受多大壓力，也有特別傳訊息給羅嘉翎為她打氣。

武術好手孫家閎、田徑小將林子婕今天出席2024武動全能體育嘉年華記者會，兩人受訪時都提到，日前都有關注巴黎奧運台灣選手的賽事。

剛結束赴日本交流返台的孫家閎表示，印象最深刻的是台灣羽球男雙組合李洋與王齊麟金牌戰，即使熬夜、隔天還要教學，也想看到最後一刻。

孫家閎過去征戰雅加達亞運時，曾飽受右腳脛骨骨裂傷勢所擾，看到這次跆拳道女將羅嘉翎在巴黎奧運同樣受左腳骨裂傷勢影響，他表示，很心疼、能感同身受，能體會她承受多大壓力。

孫家閎過去在國訓中心集訓時認識羅嘉翎，他透露，這次也有特別傳訊息向對方說加油。

另外，13歲小將林子婕原是短跑選手，升上國中後才開始練跨欄，今年4月全中運國女組100公尺就跑出13秒80成績，練跨欄不到1年就成為史上最快國中生。

林子婕優異的表現讓她有了「新北小紀政」稱號，但她謙虛地說，自己還有一段距離，還須要努力提升成績。（編輯：龍柏安）1130814

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