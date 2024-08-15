新北奧運選手簽名會湧上千人 湯智鈞趁空檔變身粉絲[影]

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（中央社記者黃巧雯新北15日電）新北市府今天舉辦巴黎奧運選手簽名會，估計湧入上千人，拳擊女將林郁婷雖忙簽名，仍不忘掛著微笑對一旁民眾比愛心手勢，而「湯包」湯智鈞則趁空檔與其他選手要簽名。

巴黎奧運落幕，新北市政府今天邀請奪得奧運女子拳擊57公斤級金牌的女將林郁婷、「柔道女王」連珍羚、「體操精靈」丁華恬、羅嘉翎及射箭隊選手雷千瑩、湯智鈞與戴宇軒等人出席簽名會，儘管午後下起大雨，仍不減民眾熱情，排隊人潮從1樓大廳一路延續到2樓。

簽名會還沒開始前，新北市政府1樓就聚集大批民眾，羅嘉翎聽聞後笑著說：「應該都是看郁婷，不是看我的。」

面對現場熱情粉絲，忙著簽名的林郁婷看著圍觀民眾拿起相機，還立即比出愛心手勢回應。

更有趣的是，湯智鈞不僅幫民眾簽名，自己也趁著簽名會中間短暫休息空檔化身粉絲，與其他奧運國手要簽名。

另外，簽名會過程中還發生一段插曲，台灣東北部地區發生有感地震，芮氏規模5.7，現場短暫驚呼，不過或許是太專注幫民眾簽名，湯智鈞接受中央社記者訪問時表示，當下並未感受到有地震。（編輯：陳仁華）1130815

影片來源：中央社

巴黎奧運落幕，新北市政府15日下午舉辦奧運選手感恩茶會，拳擊金牌女將林郁婷（前左）應邀出席，許多人都爭相要與林郁婷合影留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年8月15日

新北市政府15日下午舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，多名奧運國手出席為民眾簽名，現場大批人潮依動線排隊等待，期待與選手們互動。中央社記者趙世勳攝 113年8月15日