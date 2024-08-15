防奧運金牌「掉色」盼包膜 林郁婷：已有團體願協助
2024/8/15 18:52（8/15 21:58 更新）
（中央社記者黃巧雯新北15日電）勇奪台灣首面奧運拳擊金牌的女將林郁婷日前在社群平台發文，盼能幫獎牌包膜；她今天表示，已有團體跟她聯絡，會協助獎牌保存，未來也會與其他有需求的選手分享。
林郁婷這次征戰巴黎奧運，卻無端捲入性別爭議風波，所幸她頂住壓力，最終拿下女子拳擊57公斤級金牌，締造隊史新頁。
先前曾有國外選手分享到手的奧運獎牌已變質，也讓林郁婷有點擔憂，近日更在社群平台發文求助，「有人知道哪裡有在做獎牌包膜的嗎？看到國外選手的慘況，想要好好保護它。」
林郁婷今天出席新北市政府感恩茶會暨奧運選手簽名會受訪時表示，目前已有團體與她聯繫，會協助獎牌保存，而她透露，發文後滿多選手也表達有需求，未來也會與其他選手分享。
對於再戰2028年洛杉磯奧運，林郁婷表示，局勢還不明朗，目前看起來新的拳擊國際組織勢在必行，她也表達樂觀其成。
林郁婷表示，中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘已表達，台灣會加入新組織，未來將更積極參加國際賽事，她也希望，一切能往好的方向發展。
同樣在這次奧運捲入性別爭議風波的阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）已決定提告，談到是否聲援，林郁婷表示：「我們沒有太多互動，其實我對她的有什麼作為，我不是很清楚。」（編輯：陳仁華）1130815
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