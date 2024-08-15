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防奧運金牌「掉色」盼包膜 林郁婷：已有團體願協助

2024/8/15 18:52（8/15 21:58 更新）
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新北市政府15日下午在市府1樓大廳舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，巴黎奧運金牌拳擊女將林郁婷（圖）也到場與粉絲、民眾互動，感謝眾人支持。中央社實習記者林意芸攝 113年8月15日
新北市政府15日下午在市府1樓大廳舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，巴黎奧運金牌拳擊女將林郁婷（圖）也到場與粉絲、民眾互動，感謝眾人支持。中央社實習記者林意芸攝 113年8月15日
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（中央社記者黃巧雯新北15日電）勇奪台灣首面奧運拳擊金牌的女將林郁婷日前在社群平台發文，盼能幫獎牌包膜；她今天表示，已有團體跟她聯絡，會協助獎牌保存，未來也會與其他有需求的選手分享。

林郁婷這次征戰巴黎奧運，卻無端捲入性別爭議風波，所幸她頂住壓力，最終拿下女子拳擊57公斤級金牌，締造隊史新頁。

先前曾有國外選手分享到手的奧運獎牌已變質，也讓林郁婷有點擔憂，近日更在社群平台發文求助，「有人知道哪裡有在做獎牌包膜的嗎？看到國外選手的慘況，想要好好保護它。」

林郁婷今天出席新北市政府感恩茶會暨奧運選手簽名會受訪時表示，目前已有團體與她聯繫，會協助獎牌保存，而她透露，發文後滿多選手也表達有需求，未來也會與其他選手分享。

對於再戰2028年洛杉磯奧運，林郁婷表示，局勢還不明朗，目前看起來新的拳擊國際組織勢在必行，她也表達樂觀其成。

林郁婷表示，中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘已表達，台灣會加入新組織，未來將更積極參加國際賽事，她也希望，一切能往好的方向發展。

同樣在這次奧運捲入性別爭議風波的阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）已決定提告，談到是否聲援，林郁婷表示：「我們沒有太多互動，其實我對她的有什麼作為，我不是很清楚。」（編輯：陳仁華）1130815

巴黎奧運順利落幕，新北市政府15日下午特別舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，邀請奧運拳擊金牌女將林郁婷（白衣背對者）等人到場，吸引大批人潮參與，爭相請選手簽名留念。中央社實習記者林意芸攝 113年8月15日
巴黎奧運順利落幕，新北市政府15日下午特別舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，邀請奧運拳擊金牌女將林郁婷（白衣背對者）等人到場，吸引大批人潮參與，爭相請選手簽名留念。中央社實習記者林意芸攝 113年8月15日
#巴黎奧運
#台灣
#林郁婷
#克莉芙
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