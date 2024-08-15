打造體育部 郭婞淳李洋莊智淵任籌備小組諮委

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北15日電）行政院今天宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，另設立諮詢小組廣邀社會各界人士、體育界及運動產業單位參與，包括郭婞淳、李洋、莊智淵等選手受邀擔任籌備小組諮詢委員。

行政院今天召開院會，行政院長卓榮泰聽取教育部報告「2024巴黎奧運參賽成果及打造全新的體育暨運動發展部」簡報。

教育部說明代表團在奧運的優異表現，以及運動科學後勤行政等支援情形，同時提出未來精進作為。在重點種類強化培訓部分，除對傳統優勢項目如跆拳道、射箭的強化外，也將針對2028新興運動項目人才予以支持。其次，將提早啟動2028洛杉磯奧運選手村外後勤支援站，如運動中心、膳食公寓、物治所勘察、規劃及準備，奠定未來運動競技成績再躍進的基石。

卓榮泰聽完報告後裁示，巴黎奧運代表團獲得2面金牌和5面銅牌，表現相當出色。他看到選手在國際運動賽事最高殿堂，凝聚人心，展現台灣的自信，充分體現不畏逆境，也不輕言放棄的奧運精神，真的非常感動，這是屬於全體人民的榮耀，他也感謝各部會全力支援，以及教練後勤的努力。

卓榮泰表示，為落實總統政見，打造全新的體育暨運動發展部，以體育運動壯大台灣，行政院即日起成立體育暨運動發展部籌備小組，由秘書長龔明鑫擔任召集人，並於9月成立諮詢小組，請副院長鄭麗君擔任召集人，擴大邀請體育界及運動產業人士及專家共同參與，並請教育部持續研議，訂定組織法草案與後續事宜，早日完成相關程序，送請立法院審議。

體育署說，已邀請選手擔任籌備小組諮詢委員，選手代表包括，郭婞淳、李洋、莊智淵、連珍羚、胡光秋、雷千瑩、許育修。

選手們也透過影片發言，期許體育暨運動發展部的成立，讓體育運動壯大台灣，讓台灣的運動風氣更熱絡，讓更多選手受到更好照顧。

教育部體育署報告提到，體育暨運動發展部有1願景4核心10任務，包括，打造全新的「體育暨運動發展部」，以「體育運動壯大台灣」為願景，推廣各族群運動風氣，以運動壯大國人活力；促進國際運動外交，以運動壯大台灣影響力。

體育署說，4大核心是推動運動產業，促進幸福經濟；提倡全民運動，增進國民健康；推展運動外交，世界看見台灣；強化選手培訓，保障選手權益。

體育署表示，10大任務包括，推動運動產業、籌設國家運動產業發展中心、強化多元族群及兒少運動推廣、納入海洋山林運動推廣、社區俱樂部輔導、提倡運動外交、推動國際賽會打造國際品牌、運科導入訓練、選手生涯輔導、保障選手權益。（編輯：郭無患）1130815