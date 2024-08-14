史哲：體育部114年成立 籌設會議廣邀巴黎奧運選手

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（中央社記者游凱翔台北14日電）台灣選手在巴黎奧運表現亮眼，行政院政委史哲今天宣布，體育暨運動發展部規劃明年成立外，同時成立行政法人國家運動產業發展中心，讓配套工具一併到位，而籌設諮詢會議將廣邀包括此次巴黎奧運選手。

台灣選手在巴黎奧運創下2金、5銅好成績，總統賴清德就任時宣示成立的「體育暨運動發展部」時程也備受外界矚目，行政院政務委員史哲下午強調，籌設體育部並非巴黎奧運期間或結束後的想法，在此之前便有相關規劃。

史哲說明，按照教育部規劃，原本體育部將於民國115年1月1日成立，但院長卓榮泰昨天聽取報告後認為應加速籌設進度，因此將於明天院會報告後正式組成籌設小組，進行法制工作，同時也成立「籌設諮詢會議」，廣邀包括巴黎奧運等體育界的選手、專業人士參與並給予意見，至於哪些選手同意參與，明天待教育部報告。

至於正式成立時間點，史哲提到，希望下個會期將相關法案送抵立法院，因此體育部成立的時間規劃提前在明年的某一天，但確切日期尚無法確定。另外，體育部員額必然增加，但增加多少尚未確定，初步規劃轄下有6個司，預算規模不會立刻增加到賴總統所宣示的新台幣200億元，但會陸續增加，預計在大後年達到目標。

史哲指出，成立體育部外將一併成立「行政法人國家運動產業發展中心」，代表不僅是新成立部會，而是將配套與工具一次到位，同時將體育部組織法、行政法人設置條例一併送抵立法院，藉此呼應外界期待。

史哲另外透露，原本體育署轄下有運動訓練中心、運動科學中心等體育競技的組織，體育部成立後將增加直接與產業有關的「運動產業中心」組織，藉此跳脫原本框架，與運動產業對接、輔導、投資、技轉等；卓榮泰也指示，希望體育部能敞開用人大門，讓更多選手、教練、專業人士等，更多體育界的人士進入體育部，強化用人彈性將是體育部很重要的精神。

史哲也認為，升格體育部有很大的空間但也有挑戰，自民國102年迄今，體育署經費已增加65億元、95%成長率，但人員比例僅成長9%，因為全民對體育的期待遠高於體育署的組織能量，其實體育署相當辛苦，因此「體育署要當大人，自然就要給他大人的裝備」，盼成立體育部讓組織現代化、補齊政策工具來呼應社會期待。（編輯：張若瑤）1130814