奧運台灣英雄派對登場 總統府周邊等路段下午交管

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（中央社記者劉建邦台北16日電）巴黎奧運落幕，台灣選手創下2金、5銅好成績，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」大遊行今天下午登場，台北市警方針對館前路、懷寧街及總統府周邊等路段執行交通管制。

台灣選手在巴黎奧運創下2金、5銅好成績，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」今天登場。依活動規劃，下午1時到1時45分在總統府敞廳舉行互動派對，下午1時50分到下午2時30分總統賴清德在大禮堂接見選手，下午2時40分到2時45分在府前廣場大合影，下午3時英雄大遊行出發。

轄區台北市警察局中正一分局針對重慶南路、館前路等路段規劃交通疏導管制措施，清晨6時及遊行出發前的下午2時45分至晚上6時，全線管制館前路，以利設備搭設。清晨6時及中午12時起擴大管制，漢口懷寧街口往東、公園許昌街口及南陽許昌街口往西。

警方指出，為便於遊行車隊停放，從下午2時起管制總統府周邊道路，包含凱達格蘭大道及公園路（不含）至重慶南路（含）東往西方向、重慶南路及寶慶路至貴陽街（均不含）南北雙向、重慶衡陽路口北往南方向、懷寧街及寶慶路（不含）至凱道格蘭大道（不含）南北雙向。

警方表示，下午2時45分起，遊行沿線包含重慶南路、襄陽路、館前路實施管制，衡陽路、懷寧街、寶慶路、漢口街等周邊路段擴大管制，並視交通狀況在中華忠孝、中華漢口、中華寶慶等路口，彈性擴大管制往東方向。

為配合16日「台灣英雄榮耀同行」活動，台北市部分道路進行交通管制。（圖取自facebook.com/GACCTW）

此外，下午3時起，遊行隊伍進館前路「英雄谷」後，管制忠孝西路往東外側3線車道，留內側車道供車輛通行。

針對汽、機車停車格管制時段及區域，警方指出，重慶南路1段（寶慶路至襄陽路）、館前路（襄陽路至忠孝西路）、信陽街（館前路至公園路）沿線的公有汽機車停車格及裝卸貨停車格位等都禁止停放。

警方表示，各實施交管路段在遊行隊伍通過後、場地整理完畢，陸續解除管制，僅館前路的外側車道，配合設備撤場，最晚至深夜11時管制結束，中間2線車道將先開放通行。（編輯：李錫璋）1130816