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連珍羚體會楊勇緯心情 相信將變得更強回來

2024/8/16 13:05
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣「柔道男神」楊勇緯這次征戰巴黎奧運在8強止步，失落心情至今仍尚未完全平復，「柔道女王」連珍羚過去在東京奧運後也曾陷入低潮，但她相信，楊勇緯一定會走出來，且會變得更強。

連珍羚結束巴黎奧運賽事後，這次返台行程滿檔，昨天先是參加新北市政府舉辦的奧運選手簽名會，今天出席2024巴黎奧運代表團返台餐會，下午也將參加奧運英雄大遊行。

連珍羚今天受訪時表示，過去比賽結束後都會立即返回日本，這次休假2個月，所有活動對她而言都是第一次，「明明很資深，但看到每個都好興奮。」

連珍羚今天還特別邀請教練高市賢悟與其妻子一同出席餐會，而教練妻子是她在日本小松會社的隊友高市未來，這次同樣也有參與巴黎奧運，日本隊後來在混合團體項目奪得銀牌。

連珍羚這次在巴黎奧運女子柔道57公斤級16強遭到淘汰，而上屆男子60公斤級銀牌楊勇緯則在8強止步，兩人今天在餐會期間座位相鄰，也有不少互動。

談到楊勇緯這次奧運失利，連珍羚透露，彼此聊了很多，「我在東京奧運也走過他這樣的路，我覺得他的壓力可能比我大，因為他是經歷拿過銀牌之後的挫折。」

不過，連珍羚堅信，楊勇緯一定會走出來，「走出來後，一定會變得更強回來。」

另外，昨天新北市政府舉辦的簽名會進行逾4小時，排隊人潮更擠爆新北市政府一樓大廳，連珍羚坦言，昨天午後下起大雨，原本擔心沒人，沒想到這麼多民眾到場，她笑稱，「可能有郁婷在場，讓人氣更旺。」

連珍羚指出，看到民眾排隊排這麼久，因此一定要簽完，而她也開玩笑地說，「簽到拿筆都有點抖，最後已經沒有靈魂了。」（編輯：陳政偉）1130816

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