奧運台灣英雄派對16日台北登場 警規劃交管措施

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（中央社記者劉建邦台北15日電）巴黎奧運落幕，台灣選手創2金、5銅好成績，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」16日登場。台北市警方從今晚9時起，管制館前路東、西外側各1個車道，16日凌晨全線管制。

台北市警察局中正一分局發布新聞資料指出，為配合總統府及中華文化總會舉辦「台灣英雄榮耀同行」車隊遊行活動，規劃重慶南路、襄陽路、館前路及忠孝西路等路段的交通疏導管制措施。

警方表示，因應館前路英雄谷硬體設備進場，今晚9時起，管制館前路東、西外側各1個車道，維持中間兩線車道供車輛通行。16日0時至清晨6時及遊行出發前下午2時45分至晚上6時，館前路全線管制，以利設備搭設。

警方說，16日0時至清晨6時及中午12時起，擴大管制漢口懷寧街口往東、公園許昌街口及南陽許昌街口往西。為便於遊行車隊停放，總統府周邊道路從下午2時起開始管制，包含凱達格蘭大道、公園路（不含）至重慶南路（含）東往西方向。

此外，重慶南路、寶慶路至貴陽街（均不含）南、北雙向，另擴大管制重慶衡陽路口北往南方向；懷寧街、寶慶路（不含）至凱道格蘭大道（不含）南、北雙向，將同時進行交通管制。

警方指出，16日下午2時45分起，遊行沿線路段實施管制，包含重慶南路、襄陽路、館前路，另擴大管制周邊衡陽路、懷寧街、寶慶路、漢口街等路段，並視交通狀況在中華忠孝、中華漢口、中華寶慶等路口彈性擴大管制往東。

警方表示，16日下午3時起，遊行隊伍進入館前路英雄谷後，管制忠孝西路往東外側3線車道，留內側車道供車輛通行。

針對汽、機車停車格管制時段及區域，警方指出，從今天下午5時至16日深夜12時止，重慶南路1段（寶慶路至襄陽路）、館前路（襄陽路至忠孝西路）、信陽街（館前路至公園路）沿線公有汽、機車停車格位及裝卸貨停車格位等，禁止車輛停放。

警方指出，各實施交管路段將在遊行隊伍通過後、場地整理完畢，陸續解除管制，僅館前路的外側車道，配合設備撤場，最晚管制至16日深夜11時，但中間2線車道將開放通行。

警方說，當天行經活動範圍車輛，南北向提前改道中華路、中山南路、林森南路；東西向改由市民大道、鄭州路、愛國西路通行。

警方指出，因館前路全線實施管制，影響機車往台北車站西側門，16日中午12時至晚上6時，北車北側門科技執法暫緩取締，機車提前改至其他地點或北車北側（鄭州路）臨停上、下客；因鄭州路車流量大，務必注意行車安全，且勿併排停車。

警方表示，因應此次活動，交管措施內各路線公車將改道，另呼籲駕駛人行經管制區時，務必提高警覺，勿違規停車，遵守員警及義交指揮，或多搭大眾運輸，共同維護交通順暢與安全。（編輯：張銘坤）1130815