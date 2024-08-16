本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 運動
巴黎奧運
台灣加油
新聞專題
台灣加油8/300
首頁 / 運動

奧運奪金後行程滿檔不怕累 林郁婷：寵粉無極限

2024/8/16 14:46（8/16 20:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統府16日以「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行」為主題，舉辦「台灣英雄大遊行」活動，勇奪奧運金牌的拳擊好手林郁婷（圖）現身，沿途向民眾比讚致意。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
總統府16日以「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行」為主題，舉辦「台灣英雄大遊行」活動，勇奪奧運金牌的拳擊好手林郁婷（圖）現身，沿途向民眾比讚致意。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣拳擊女將林郁婷昨天出席新北市政府舉辦的奧運選手簽名會，今天還將參加英雄派對與大遊行，儘管行程滿檔，但她表示，寵粉無極限，希望粉絲能繼續力挺選手。

林郁婷這次在巴黎奧運女子拳擊57公斤級為台灣拿下隊史首金，她昨天先是參加新北市政府舉辦的奧運選手簽名會，今天還有一連串行程，包括2024巴黎奧運代表團返台餐會、奧運英雄派對與大遊行。

即使行程滿檔，但林郁婷今天受訪時表示，「不會比教練課表還要操勞，還能堅持得住。」

昨天簽名會不少粉絲為了林郁婷而來，還有人拿出戒指，希望林郁婷幫忙戴上，甚至有粉絲拿出結婚證書，林郁婷表示，「平常比較少追星，對這些套路比較不清楚，當下滿驚訝，第一位給我的驚喜就這麼大。」

儘管簽名會持續超過4小時，林郁婷表示，現場有感受到粉絲熱情，因此希望寵粉無極限，也期待粉絲未來都可以繼續支持體育、選手，並為選手加油、喝采。（編輯：陳政偉）1130816

台灣選手在巴黎奧運拿下2金5銅，國家級慶典「台灣英雄 榮耀同行」大遊行16日下午登場，勇奪拳擊奧運隊史首金的林郁婷（車上前左）現身，頻頻比出大愛心，一路接受熱情民眾的歡呼。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
台灣選手在巴黎奧運拿下2金5銅，國家級慶典「台灣英雄 榮耀同行」大遊行16日下午登場，勇奪拳擊奧運隊史首金的林郁婷（車上前左）現身，頻頻比出大愛心，一路接受熱情民眾的歡呼。中央社記者鄭清元攝 113年8月16日
#巴黎奧運
#台灣
#林郁婷
#新北市政府
#拳擊
延伸閱讀
新北奧運選手簽名會爆人龍 全程逾4小時才落幕新北奧運選手簽名會湧上千人 湯智鈞趁空檔變身粉絲奧運英雄遊行下午登場 林郁婷喊大家都是英雄奧運台灣英雄派對登場 大遊行直播看這裡奧運英雄遊行林郁婷林昀儒「雙林」魅力夯 粉絲追星不怕累
林郁婷
林郁婷王齊麟感謝民眾支持 林鴻道提運動科技輔助賴總統接見奧運英雄：不論有無得獎都是台灣之光
巴黎奧運
致敬奧運精神 北市發起中山國中前增別名「麟洋路」巴黎奧運落幕 台北101點燈感謝台灣英雄為國爭光
台灣加油
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陳念琴奧運後歸零再出發 李孟遠9月要拚大獎賽
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：