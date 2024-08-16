奧運奪金後行程滿檔不怕累 林郁婷：寵粉無極限

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣拳擊女將林郁婷昨天出席新北市政府舉辦的奧運選手簽名會，今天還將參加英雄派對與大遊行，儘管行程滿檔，但她表示，寵粉無極限，希望粉絲能繼續力挺選手。

林郁婷這次在巴黎奧運女子拳擊57公斤級為台灣拿下隊史首金，她昨天先是參加新北市政府舉辦的奧運選手簽名會，今天還有一連串行程，包括2024巴黎奧運代表團返台餐會、奧運英雄派對與大遊行。

即使行程滿檔，但林郁婷今天受訪時表示，「不會比教練課表還要操勞，還能堅持得住。」

昨天簽名會不少粉絲為了林郁婷而來，還有人拿出戒指，希望林郁婷幫忙戴上，甚至有粉絲拿出結婚證書，林郁婷表示，「平常比較少追星，對這些套路比較不清楚，當下滿驚訝，第一位給我的驚喜就這麼大。」

儘管簽名會持續超過4小時，林郁婷表示，現場有感受到粉絲熱情，因此希望寵粉無極限，也期待粉絲未來都可以繼續支持體育、選手，並為選手加油、喝采。（編輯：陳政偉）1130816