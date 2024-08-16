奧運英雄遊行下午登場 林郁婷喊大家都是英雄

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣選手在巴黎奧運拿下2金5銅，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」大遊行下午登場，勇奪拳擊奧運隊史首金的林郁婷將現身，她表示，無論是否奪牌，選手、教練和後勤團隊在她心中都是英雄。

英雄大遊行車隊下午3時將從總統府前出發，行經重慶南路一段、襄陽路、館前路到忠孝西路，沿路也將免費發放小國旗和活動主視覺手搖旗，民眾可以在車隊行經路線為一同台灣英雄喝采。

除了羽球男雙金牌李洋因在日本度假暫未回台、舉重銅牌郭婞淳另有行程未出席外，其他奪牌選手包括獲得羽球男雙金牌的王齊麟、拳擊金牌林郁婷、拳擊銅牌吳詩儀與陳念琴、單槓銅牌唐嘉鴻、定向飛靶銅牌李孟遠都將到場。

林郁婷中午出席2024巴黎奧運代表團返台餐會受訪表示，每名選手代表台灣出國比賽，都是全力以赴、做好準備站上舞台，她強調，在她心中這些選手、教練與背後的行政以及後勤團隊才是最偉大英雄，更應該受到英雄式歡呼和掌聲。

林郁婷呼籲，外界不只關注奪牌選手，應給予其他選手、教練與後勤團隊更多關注，「沒有他們努力付出，就不會有我們現在這麼好回報和收穫，我要跟他們說聲謝謝，大家都是英雄，沒有分奪牌、不奪牌。」

首次參與英雄大遊行讓李孟遠相當開心，他表示，對於他而言是個榮耀，謝謝政府支持運動員。

吳詩儀今天同樣行程滿檔，但她享受在其中，她說：「累就累，可以與全民同歡，何樂不為。」（編輯：陳政偉）1130816