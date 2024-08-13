林郁婷返台榮幸被稱「台灣女兒」 盼成更好榜樣照亮別人

（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）巴黎奧運拳擊、田徑與桌球代表隊選手、教練今天返台，帶回1金2銅獎牌。林郁婷表示，很開心展現台灣強大的力量與精神，讓大家認識台灣；吳詩儀與陳念琴則會繼續拚奧運。

巴黎奧運拳擊代表隊今天帶回1金2銅的奧運獎牌，其中台灣女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運57公斤級為台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌，也是本屆第2金；吳詩儀在60公斤級為台灣摘下1面銅牌；台灣「抗癌女拳王」陳念琴在66公斤級替台灣進帳1面銅牌。台灣總計獲得2金5銅，金牌數追平歷屆最佳，總獎牌數則為史上次佳，僅次於2020東京奧運。

林郁婷接受媒體聯訪表示，這段時間發生過很多事情，但為了專心比賽，她把社群、媒體都關閉，身為一個選手要好好專注比賽拿到最高榮譽，展現出台灣最強大的力量與精神，這是她想要做的事，讓大家可以認識台灣，感謝大家給予的鼓勵以及貼身團隊的支持，讓她的成績與努力可以被看見，讓世界知道台灣在哪裡。

對於記者詢問，如何看待「台灣的女兒」稱號。林郁婷說「我覺得蠻酷的」，有種一覺醒來就得到大家關注的感受，她覺得既榮幸也榮耀可以獲得此稱號，但肩上也必須承擔更多責任，希望自己可以做更好的榜樣讓大家學習，「做自己的光照亮別人，照亮那些曾經黑暗過的地方，希望給這些地方多一點力量與溫暖。」

林郁婷指出，台上的事情台上解決，台下要特別感謝教練曾自強，很辛苦很努力為她承擔扛下了很多事。經歷了這麼多風雨，再加上為了備戰奧運在國外待了好幾個月，現在只想好好飽餐一頓，再跟她的床培養感情好好休息，之後的事情與行程會再跟教練好好的安排討論，請大家拭目以待。

陳念琴表示，近期因為備戰奧運壓力蠻大的，她開玩笑的說「要先放教練一個假」，因為教練還有團隊備戰過程很辛苦，在得到銅牌的榮耀後，奧運結束是新的開始，團隊會持續計畫下一步要怎麼走，未來還會朝著亞運及奧運目標繼續努力，她最想念的是家人與寵物兔。她也特別提醒族人，豐年祭即將來臨記得回家。

吳詩儀說，原本以為在比賽場上聽到掌聲會很緊張，但意外的是，很多願意來觀賽給予支持的觀眾，讓她非常感動，希望大家支持拳擊、喜歡拳擊。這次比賽還有進步的空間，她非常喜歡拳擊運動，接下來也會繼續努力拚奧運，會在稍作休息之後重新開始，回家後想要暫時脫離拳擊，好好休息之後再重新出發。

體育署也任命林郁婷，擔任推動反霸凌工作的國家公益大使。

新北市長侯友宜也帶著珍珠奶茶，陪同林郁婷的媽媽為林郁婷接機，原住民族委員會主任委員曾智勇Ljaucu·Zingrur也到桃機迎接選手返台，許多熱情的粉絲更是一早就帶的手舉牌及支持布條，到接機大廳等候選手們返台，以行動力挺台灣奧運英雄。

根據體育署提供的資料顯示，今天包括拳擊代表隊選手林郁婷、吳詩儀、陳念琴、黃筱雯、甘家葳、賴主恩，田徑代表隊選手彭名揚、楊俊瀚，桌球代表隊選手鄭怡靜，中華奧林匹克委員會主席林鴻道以及教練與後勤人員等共54人，清晨搭乘長榮航空BR88班機由法國巴黎返台。（編輯：李淑華）1130813

巴黎奧運拳擊代表隊選手林郁婷（前左4）、吳詩儀（前左2）、陳念琴（前左6）、桌球代表隊選手鄭怡靜（前右3）、中華奧林匹克委員會主席林鴻道（前左3）及教練與後勤人員等人，13日搭機返台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年8月13日