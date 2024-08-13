文大機場迎林郁婷凱旋 新學年開啟教職和博班學業

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（中央社記者許秩維台北13日電）在巴黎奧運奪金的台灣拳后林郁婷今早回國，中國文化大學校長王子奇率隊赴機場迎接，林郁婷將於新學年開始文大博士班學業，並擔任體育系助理教授級專技人員。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，這學期獲聘成為文化大學體育系助理教授級專技人員的林郁婷，日前於巴黎奧運女子57公斤級決賽中勇奪金牌，創下台灣拳擊史上最佳成績，文化大學校長王子奇親自率領體育系團隊前往機場接機。

王子奇表示，非常感謝林郁婷加入文化大學擔任體育系教職，今年考取文化大學運動教練研究所博士班的林郁婷，也將於新學期開始博士班學業，他也期待林郁婷與文化大學的合作，共同為國家的拳擊培育做出貢獻，學校將全力支持，期望林郁婷在4年後的奧運再為台灣摘金。

王子奇提到，林郁婷的成功不僅是她個人的榮耀，更是文化大學教育理念的具體體現，學校致力於提供學生全方位的支持與發展機會，林郁婷的成就正是對學校春風化雨教育理念的最佳回報，文化大學也將繼續努力培育更多優秀的學生，讓他們在各個領域中發光發熱。

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一路從大學部、碩士生到今年成為博士生，林郁婷於新學期還成為文化大學體育系專任助理教授級專技人員，並曾獲選為文化大學第53屆華岡青年。文化大學除了為林郁婷感到驕傲，也相信她的成功將激勵更多年輕人追求夢想。

文化大學表示，學校多年來與鶯歌國中、鶯歌工商攜手合作培育台灣拳擊人才，隨著林郁婷的加入，這個合作關係將更加活化和強化，期待未來能培養出更多優秀的台灣拳擊國手，為國家爭光。（編輯：陳政偉）1130813