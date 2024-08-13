本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

奧運選手返台班機播總統感謝影片 林郁婷手機全都錄

2024/8/13 10:18（8/13 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴黎奧運圓滿落幕，台灣最後一批選手13日上午返抵國門，總統賴清德特別指示比照東京奧運，派出3架F-16戰機伴飛，並用影片代表全民傳達對奧運代表團的感謝。圖為台灣拳擊金牌得主林郁婷在飛機上拿起手機拍攝留念。（體育署提供）中央社 113年8月13日
巴黎奧運圓滿落幕，台灣最後一批選手13日上午返抵國門，總統賴清德特別指示比照東京奧運，派出3架F-16戰機伴飛，並用影片代表全民傳達對奧運代表團的感謝。圖為台灣拳擊金牌得主林郁婷在飛機上拿起手機拍攝留念。（體育署提供）中央社 113年8月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北13日電）巴黎奧運落幕，今天清晨最後一批代表團選手返台，總統賴清德不只指派3架F-16戰機伴飛，也特別錄製影片在飛機上播放，感謝選手們為國爭戰，為台灣摘下首面奧運拳擊金牌的林郁婷也拿出手機全程錄影。

空軍3架F-16戰機在總統賴清德指示下，今天清晨5時17分在台灣西南上空待命，迎接載著台灣代表團的長榮班機後，施放熱焰彈歡迎台灣英雄凱旋，並持續伴飛到上午6時11分，圓滿完成迎接專案任務。

班機不只有戰機伴飛，還有總統級彩蛋。賴總統特別錄製影片，在飛機上驚喜獻聲，感謝選手為國爭戰。總統表示：「我要邀請大家用熱烈掌聲歡迎這些在巴黎挑戰自我，展現奮戰到底的選手，感謝教練與後勤人員，讓世界看見台灣，展現團結的精神，全國人民以你們為榮」。

當戰機伴飛、施放熱焰彈時，機艙內第一時間爆出熱烈歡呼與掌聲，代表團選手紛紛拿出手機拍下影像，留下感動一刻。

看到賴總統特別錄製影片歡迎台灣英雄回家，許多選手拿出手機拍下這一幕，包括林郁婷也拿出手機全程錄影。

早在林郁婷返台前，賴總統就與遠在巴黎的林郁婷、陳念琴視訊，恭喜兩人為台灣奪下1金1銅的好成績。當時林郁婷笑說：「其實視訊接通前一刻，我腦中都還是一片空白，完全不知道要跟總統聊什麼」。

視訊最後，賴總統向兩人暖喊「台灣見」，林郁婷也說，回台灣進總統府時，一定會找機會與賴總統自拍合照。（編輯：謝佳珍）1130813

#F-16
#巴黎奧運
#台灣
#巴黎
#林郁婷
#空軍
#陳念琴
#賴清德
#總統府
林郁婷
林郁婷被IBA不當取消世錦賽銅牌 卓榮泰：專案發國光獎章獎金文大機場迎林郁婷凱旋 新學年開啟教職和博班學業
賴清德
政院：反制無人機侵擾 提升關鍵基礎設施韌性奧運英雄返台F-16伴飛 賴總統16日接見辦大遊行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：