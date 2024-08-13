奧運選手返台班機播總統感謝影片 林郁婷手機全都錄

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（中央社記者溫貴香台北13日電）巴黎奧運落幕，今天清晨最後一批代表團選手返台，總統賴清德不只指派3架F-16戰機伴飛，也特別錄製影片在飛機上播放，感謝選手們為國爭戰，為台灣摘下首面奧運拳擊金牌的林郁婷也拿出手機全程錄影。

空軍3架F-16戰機在總統賴清德指示下，今天清晨5時17分在台灣西南上空待命，迎接載著台灣代表團的長榮班機後，施放熱焰彈歡迎台灣英雄凱旋，並持續伴飛到上午6時11分，圓滿完成迎接專案任務。

班機不只有戰機伴飛，還有總統級彩蛋。賴總統特別錄製影片，在飛機上驚喜獻聲，感謝選手為國爭戰。總統表示：「我要邀請大家用熱烈掌聲歡迎這些在巴黎挑戰自我，展現奮戰到底的選手，感謝教練與後勤人員，讓世界看見台灣，展現團結的精神，全國人民以你們為榮」。

當戰機伴飛、施放熱焰彈時，機艙內第一時間爆出熱烈歡呼與掌聲，代表團選手紛紛拿出手機拍下影像，留下感動一刻。

看到賴總統特別錄製影片歡迎台灣英雄回家，許多選手拿出手機拍下這一幕，包括林郁婷也拿出手機全程錄影。

早在林郁婷返台前，賴總統就與遠在巴黎的林郁婷、陳念琴視訊，恭喜兩人為台灣奪下1金1銅的好成績。當時林郁婷笑說：「其實視訊接通前一刻，我腦中都還是一片空白，完全不知道要跟總統聊什麼」。

視訊最後，賴總統向兩人暖喊「台灣見」，林郁婷也說，回台灣進總統府時，一定會找機會與賴總統自拍合照。（編輯：謝佳珍）1130813