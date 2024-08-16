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珍奶徽章夯網路出現仿冒品 中華奧會籲勿購買

2024/8/16 20:47（8/16 21:20 更新）
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巴黎奧運台灣代表團的珍珠奶茶徽章大獲好評。（文化部提供）
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（中央社記者陳容琛台北16日電）巴黎奧運台灣代表團的珍珠奶茶徽章大獲國內外選手一致好評，沒想到網路上出現仿冒品，中華奧會呼籲消費者勿購買，避免鼓勵違法行為。

中華奧會以往都會在奧運期間提供徽章，讓台灣選手與其他國家選手交流、落實「體育外交」。巴黎奧運台灣代表團徽章一改過去較為制式的造型，以法國浪漫的形象，將台灣的珍珠奶茶與法國的艾菲爾鐵塔結合，期盼傳遞正向、甜蜜能量，受到廣泛好評。

近期在網路上出現宣稱可以預購的珍珠奶茶徽章。中華奧會對此透過聲明表示，皆未經授權或未經同意販售，屬於違法仿冒品，呼籲消費者勿購買，避免鼓勵違法行為，「另敬告未經授權販售的商家儘速下架，以免觸法。」

中華奧會指出，製作台灣代表團徽章是依照國際奧會規範製作，目的為提供團員與其他國家交流、交換紀念使用，「本會製作印有Paris 2024 字樣的徽章係經國際奧會授權，數量及設計均經過審核，且不得對外販售。」（編輯：戴光育）1130816

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