本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 運動

拳擊國手賴主恩任里港國中教練 盼挖掘潛力選手

2024/8/16 17:44（8/16 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府在數位青創中心推出特展「放視屏東．動動Now」，展場特別規畫「元宇宙拳擊區」，16日由屏東縣長周春米（左）、拳擊好手賴主恩（右）共同揭幕。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年8月16日
屏東縣政府在數位青創中心推出特展「放視屏東．動動Now」，展場特別規畫「元宇宙拳擊區」，16日由屏東縣長周春米（左）、拳擊好手賴主恩（右）共同揭幕。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）屏東瑪家鄉拳擊國手賴主恩沉潛8年再闖奧運，惜止步16強；今天屏東縣政府宣布將他聘用為里港國中教練，賴主恩表示，希望可以挖掘更多有潛力的選手。

屏東縣政府在屏東數位青創中心「放視屏東‧動動Now」特展規劃「元宇宙拳擊區」，今天由屏東縣長周春米與拳擊國手賴主恩共同揭幕，透過VR技術感受拳擊賽事樂趣，周春米現場宣布賴主恩新角色。

周春米表示，賴主恩是屏東孩子，非常認真、努力，也非常辛苦才成為奧運及亞運國手，不管將來繼續比賽與否，屏東縣政府要借用他的才華、能量，請他擔任屏東里港國中體育專任教練，今天第1天報到，成為屏東縣政府體育界真正的一分子。

賴主恩接受媒體聯訪指出，這份工作在亞運前就已洽談，一直想為屏東服務，為屏東挖掘更有潛力的選手，很高興受到縣府肯定，可以留在家鄉服務。他的教練羅尚策也是里港國中教練，目前借調國訓中心，若教練一直待在中心，自己未來培養選手到中心，堪稱完美合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴主恩也坦言，國中時期不認為自己是拳擊人才，看過很多厲害選手，後來因種種影響沒有繼續拳擊路。想透過自己人生歷程告訴孩子們，如何規劃未來方向與目標，透過拳擊影響更多孩子，除做自己的太陽，也成為孩子的太陽。

至於是否再參與比賽，賴主恩說，仍處於奧運賽後調整期，還在思考未來走向，由於現在還是國訓中心選手，可能會代表屏東比賽全國運動會；未來還有很多未知數，現在持續訓練，同時培育孩子。（編輯：謝雅竹）1130816

#屏東縣
#屏東縣政府
#賴主恩
#亞運
#周春米
#國訓中心
#奧運
#拳擊
#羅尚策
賴主恩
賴主恩巴黎奧運拳擊16強止步 回首低潮感慨若持續努力或許不同賴主恩奧運拳擊16強止步 教練：打出2比3已不簡單 他是我的榮耀
周春米
訪屏東夏日樂學 鄭英耀：讓學童從做中學屏東強化垃圾分類檢查 10天破袋合格率升至近7成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：