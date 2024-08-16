賴總統接見奧運英雄：不論有無得獎都是台灣之光

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統賴清德今天出席奧運台灣英雄派對致詞表示，感謝每一位奧運英雄，在比賽過程當中展現無畏的勇氣，那種拚勁精神不管有沒有得獎，每一位都是台灣之光，每一位都是國家英雄。

總統府下午以「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行」為主題，舉辦「台灣英雄派對」，以及「台灣英雄大遊行」，總統接見奧運選手們致詞表示，雖然無法到奧運殿堂，但能夠穿上與奧運團隊相同的外套也覺得很帥，歡迎奧運英雄凱旋歸國，同時表達最由衷的感謝。

影片來源：presidentialoffice

他說，第一個要感謝全體奧運英雄，在過程當中展現無畏的勇氣，更難得的是要經過千辛萬苦的訓練，才有辦法站上奧運的殿堂，那種拚勁精神不管有沒有得獎，每一位都是台灣之光，每一位都是國家英雄。

其次，總統感謝整個奧運團隊，包括教練、醫療團隊、行政團隊等等，他說，也要感謝奧會主席林鴻道所率領的團隊，這是一個團隊的共同合作，才有辦法讓每一位選手站上奧運的殿堂有最好的表現。

第三，是感謝9位裁判，總統說，選手要站上奧運的殿堂，非常非常不容易，「裁判何嘗不是如此」，裁判何其多，如果要站上國際奧會殿堂仲裁各國的比賽，如果不是專業，無法贏得這個殊榮。

總統表示，行政團隊部分，政府投入大量的人力、物力，政府這次以最大的決心與奧會共同合作，幫助選手、教練與整個團隊，請給教育部一個熱烈的掌聲。

總統感謝羽球選手李洋、王齊麟為國爭光贏得第一面金牌，並透露，他請教王齊麟，雖然他是外行，但感覺上應該穩贏，但為何第二局輸了，王齊麟跟他說，「近鄉情怯」。

他也感謝拳擊好手林郁婷為國贏得第二面金牌，林郁婷這一次贏得尊敬跟讚賞，不只是拳擊舞台的表現，而是拳擊舞台下所展現的高度、風度，不畏任何攻擊，秉持運動家精神，令人欽佩。

他進一步說，林郁婷跟教練最後在拳擊舞台上，跪下、擊拳、揹著教練繞一圈，看了非常感動，頒獎的時候還幫對手整理衣服，實在是太過「感心」了，讓人很感動，「大家都以妳為榮」。

奧運金牌拳擊女將林郁婷（左）致贈金色簽名拳擊手套給總統賴清德（中）。中央社記者裴禛攝 113年8月16日

總統也感謝選手郭婞淳、唐嘉鴻、李孟遠、吳詩儀、陳念琴，為台灣奪得5面銅牌，每個人的表現都非常傑出。他說，在成績最後出來之前，他一直認為都是金牌，這次沒有的話，2028年繼續努力，「金牌屬於你們」。

最後，總統感謝在巴黎奧運最後一舞的選手包括莊智淵、李洋、戴資穎、謝淑薇，為國征戰多年，在國際上為國爭光，更難得的是展現屹立不搖的精神，非常令人欽佩。

他表示，未來希望4位選手能夠在不同體育崗位上，繼續為國家的體育發展貢獻心力；奧運最後一舞的選手令人感動與不捨，對於第一次登上奧運殿堂就表現傑出的幾位新生代選手則是感到無比喜悅，包括吳少璿、賴冠傑、甘家葳、孫振，這代表國家體育生生不息，一棒接一棒，一代傳承一代，對體育界與國家未來充滿希望。

總統說，行政院長卓榮泰昨天公布將推動體育暨運動發展部籌備工作，希望選手、教練提供寶貴意見，滿足運動界的需求。他認為要推廣全民運動，讓全民都有運動習慣，包括在家庭、社區、學校、俱樂部，讓台灣成為運動強國；政府則要幫助年輕人在體育場域追求夢想，若能圓夢的話，自然而然奧運成績就會愈來愈好。

致詞結束後，奧運英雄們走到總統府前廣場，在巨幅中華民國國旗前，與總統、副總統合影，接著一一上車展開車隊遊行，正副總統站在廣場前向選手們揮手、蕭副總統還比出愛心。（編輯：林興盟）1130816

「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動16日登場，下午在總統府舉辦英雄派對，總統賴清德（前排右5）、副總統蕭美琴（前排右4）與中華奧會主席林鴻道（前排左4）及巴黎奧運代表團合影留念。中央社記者裴禛攝 113年8月16日