【文化普拉斯】AI與文學新碰撞 是機遇或挑戰？

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：葉冠吟、洪素津／中央社記者

主題：文化+雙週報【第162期】文學路上，AI來報到

「當我的作品有一部分是AI創作，我要不要公開來和大家講？」文學一直以來是人類展現情感與創意的傳統藝術之一。然而，隨著AI時代到來，你是否能想像未來的文學創作會變成什麼模樣？當人人都能不費吹灰之力產出大量文章，文學創作又該如何找到自己無可取代的定位？

本期《文化+雙週報》特別探討了AI與文學創作的融合。中央社記者們分享了採訪多領域專家的經驗，深入剖析AI技術在文學領域的多元應用，並探討了它可能帶來的倫理及法律問題。我們將帶領聽眾了解AI如何改變人們的創作習慣，而隱身在AI背後更龐大的書庫、更高效的撰稿方式，又會對文學創作帶來什麼樣的挑戰或機遇？

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ葉冠吟、洪素津】

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

