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【特派談新事】小粉紅與網路愛國主義 中國社會心態的映射

2024/8/14 16:22（8/14 16:34 更新）
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中國國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
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主持人：朱建陵／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：邱國強／中央社駐北京記者

主題：中國的網民文化（上集）

現今社群媒體中，充斥著許多來自中國的「小粉紅」，這些人愛黨愛國，並且擁有強烈的中國民族主義、極端愛國主義和排外主義。他們十分擅長使用網路，透過翻牆在網路攻擊與辱罵意見相反的人，過度檢視他人行為，將許多行為都冠上「辱華」的罪名。

本集節目邀請到中央社駐北京記者邱國強，分析中國大陸的網民文化，並且與聽眾分享「小粉紅」的起源和發展歷程，進一步了解「小粉紅」如何反映並塑造著當代中國的社會心態，以及他們對中國網路輿論的巨大影響。

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.08.14

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▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

影片來源：中央社
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