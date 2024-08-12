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【文化普拉斯】從戲台到螢幕 電視歌仔戲的傳承和挑戰

2024/8/12 16:06（8/12 16:12 更新）
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曾經是全民共同記憶，從大廟口轉進攝影棚，面對新媒體的挑戰，他們持續尋找無限可能。（中央社）
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：葉冠吟、洪素津／中央社記者

主題：文化+雙周報【第158期】電視歌仔戲的傳承和挑戰

隨著時代的變遷，歌仔戲逐漸從實體舞台融入現代媒體，在電視上獲得新的生命。然而，隨著觀眾口味的變化和娛樂形式的多樣化，這一傳統藝術也面臨著如何吸引年輕觀眾的難題。

本期文化+雙週報邀請中央社記者葉冠吟和洪素津，分享他們在製作本期報導時，接觸到的業界專家及資深藝人的見解。他們探討了歌仔戲如何在保持傳統精神的同時，利用現代技術和創新表現形式來吸引新一代觀眾的關注，以及歌仔戲在文化傳承中的重要性。它作為台灣文化象徵的一部分，又是如何在國際舞台上發揮影響力呢？收聽本集節目，感受傳統藝術在現代社會中的獨特魅力！

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：王昱文｜文字編輯：黃永嵊
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ葉冠吟、洪素津

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

影片來源：中央社
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