小粉紅五毛狂洗版 德國使館微博發文反將一軍

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（中央社台北1日電）德國駐中國大使館官方微博帳號1月31日發聲明稱，將刪除部分不友好評論，並說言論自由是有邊界的，更反問中國網友們，是否也會發同樣的貼文評論中國和中國政府。

德國駐中國大使館於官微發文指出：「親愛的粉絲，我們在此稍作提示：我們信仰言論自由。在德國，每個人都可以自由地表達、寫作或發表自己的見解，沒有審查制度。」

德國使館說：「微博下的評論我們通常會保留——即使是不那麼友好的評論。每個人都可以思考一下，這些關於德國的不友好的評論，你是否也可以用來評論中國和中國（中共）政府？即使是在德國，言論自由也是有邊界的。」

德國使館指出：「因種族、膚色或性取向而貶低他人，煽動仇恨和暴力，以及否認、淡化甚至為大屠殺辯護的言論我們都會予以刪除。」

對於德國使館的說明，若干中國網友正面回應表達支持並說：「真的很少看到有血有肉、不含糊其辭、敢表明態度的官微了。」同時批評五毛們：「微博上不少人對我們國內自己的事情連個屁都不敢放對別國的事那是比外交部都猛。」

德國使館發布上述貼文之前，曾於30日發文檢討納粹分子90年前在德國掌權，對猶太人、德國以及世界犯下的可怕後果。但中國網友回覆的留言不乏譏諷和謾罵。

有網友嘲諷：「德國人好像已經忘了蘇聯紅軍攻克柏林了」、「不好意思鬍子（希特勒）是你們自己選的，現在說人家不是真可笑。」

中國網友不理性「出征」使館官微屢見不鮮，甚至使館員眷的微博也不放過。

像是去年2月俄國侵略烏克蘭，多個駐中國使館紛紛懸掛烏國國旗或微博發文表示相挺，盲目支持中國政府的小粉紅與五毛則四處洗版，惹人反感。

2020年中美兩國互關使館，當時美國駐成都總領事夫人、台灣美食作家莊祖宜的微博就成了小粉紅和五毛出征的對象，還有人罵她是「間諜」。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120201