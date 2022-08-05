士力架廣告將台灣列國家 遭中國網友出征後致歉

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（中央社台北5日電）中國對台軍演之際，士力架巧克力（SNICKERS）近期在海外推出的一支廣告影片將台灣列為國家，今天遭大批中國網友出征揚言抵制。力士架中國今晚發文致歉意，表示相關內容已整改。

士力架與韓國天團BTS合作，近期推出包裝改為BTS歌名的促銷活動。士力架推出一支廣告影片顯示，這個活動僅在韓國、馬來西亞和台灣舉行，片中顯示中華民國國旗與馬來西亞、韓國國旗並列，明確將台灣定位成國家。

士力架母公司是美國食品大廠瑪式箭牌（Mars Wrigley），該公司熱銷產品還包括M&M's、德芙（Dove）巧克力與箭牌口香糖、彩虹糖（Skittles）等，在中國大陸市占率相當高。

這支廣告影片今天遭中國小粉紅轉發，指控「士力架把台灣定位成國家」，其後引發大批中國網友出征士力架中國官方微博，痛批「士力架是台毒」、「公然挑釁」，揚言抵制所有瑪式產品。

士力架中國官方微博今晚發表聲明稱，留意到關於士力架在亞洲個別地區相關活動的報導，對此高度重視並深表歉意。已第一時間要求士力架當地團隊對其官方網站、官方社交帳號進行核查與調整，確保公司宣傳內容準確無誤，目前活動所涉及市場均已完成相關內容的整改。

聲明並稱，瑪氏箭牌尊重中國國家主權與領土完整，嚴格遵循中國當地的法律法規開展業務運營活動。

今晚搜尋士力架社群官網，已經找不到這支廣告影片。（編輯：楊昇儒）1110805