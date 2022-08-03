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不滿裴洛西訪台 台企聯與多名台灣藝人表態

2022/8/3 18:16
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（中央社記者吳柏緯上海3日電）裴洛西訪台挑動兩岸敏感政治神經，在中國發展的台商以及藝人紛紛表態。台企聯今天發表聲明譴責裴洛西訪台破壞兩岸關係；歐陽娜娜等多名藝人在微博強調「只有一個中國」。

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台訪問，引發中國強烈不滿，隨即祭出貿易制裁、軍事演習反制。

全國台灣同胞投資企業聯誼會今天發表聲明稱，裴洛西蓄意挑釁嚴重破壞兩岸關係，在當前兩岸關係本就緊張的背景下，其惡劣行徑，嚴重破壞台海和平穩定與中國和平統一進程，嚴重損害台灣民眾的切身利益。

聲明並稱，過去在「九二共識」的基礎上，兩岸關係和平發展、交流合作的累累碩果，台商與兩岸同胞一起共用兩岸關係和平發展的紅利。「眾所周知，當前兩岸關係緊張的癥結在於台灣當局背棄九二共識、推動台獨進程。」如今，台灣當局挾洋自重、綁架民意，給包含廣大台商在內的台灣民眾帶來巨大傷害。

除了台商，包含歐陽娜娜、楊丞琳、郭采潔等在中國發展的台灣藝人，昨晚開始陸續在微博轉發央視新聞的貼文，並在內文寫下「只有一個中國」。

中國網友也「熱心整理」已發「只有一個中國」的台灣藝人，目前至少已有30多人，同時點名多名未發文的藝人。

此外，藝人田馥甄因為沒有在微博發表「只有一個中國」，加上幾則在IG的限時動態，遭質疑有「支持台獨」之嫌，她的官方微博正遭中國網友出征。（編輯：楊昇儒）1110803

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