中共認知作戰無孔不入 藉娛樂明星對台洗腦

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（中央社台北30日電）據學者研究，娛樂明星已淪為中共對台灣宣傳的助攻手，他們跟隨官方傳聲筒如央視新聞，在社群網站轉發有關「一個中國」的貼文；當局並定調支持香港和台灣獨立的娛樂明星是「失德藝人」。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，美國里契蒙大學（Richmond University）政治科學系助理教授陳丹（音譯，Dan Chen）和中國研究系助理教授高耿松（音譯，Gengsong Gao）的相關研究文章26日於「對話」（The Conversation）發表。

「對話」是位於澳洲墨爾本的非營利媒體，也是發布新聞和研究報告的網站，並且只發表經認證的正規學術機構學者文章。

文章指出，近來美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，以及美國總統拜登受訪稱，若中國武力犯台美軍將保衛台灣，引起北京官員憤怒而發動宣揚統一的新宣傳攻勢，同時藉由娛樂明星向粉絲和社交媒體受眾宣揚「一個中國」。

根據兩位學者分析，2021年下半年的6個月期間，中國排名前218位的名人中，有85%在社交媒體帳戶至少轉發一次政府的官方消息並延續至今年。好比8月2日，裴洛西抵台當天，央視新聞在微博發布「世界上只有一個中國」的貼圖。

其後數小時內，中國明星紛紛轉發這張貼圖，包括微博粉絲數達1.28億、現年41歲的娛樂節目主持人及女演員謝娜，還有去年富比士（Forbes）中國名人榜排名第一的現年22歲男星易烊千璽。

而陳喬恩、吳奇隆等台灣藝人則是大約一天後轉發，並獲得中國外圍官媒如「環球時報」和粉絲們讚賞。另有媒體表列20餘位轉發的台灣明星，同時暗示還沒跟進的11人必定遭到粉絲批判。

微博粉絲數達1300萬的台灣知名歌手田馥甄，就是中國粉絲和媒體宣洩憤怒的眾矢之的，只因她沒有表態。微博2009年問世，每月活躍用戶近6億，向來是娛樂明星與粉絲互動的媒介。

自2017年中國國家主席習近平展開第2任期，越來越多名人使用他們的帳號轉發官方宣傳，比如2021年7月1日中共建黨百年，粉絲數1.12億的女星楊冪，在微博轉發習近平發表「人民有信仰，民族有希望，國家有力量」的談話。

此外，中國國家新聞出版廣電總局則是在2014年發佈通知，要求所有媒體平台封殺「失德藝人」，包括吸毒、嫖娼、逃稅、婚外情等，以及政治不正確被政府認為有問題者，如支持香港或台灣獨立。

至於獲得當局背書的明星，則有機會現身於國家贊助的電視劇和電影，並擔任政府機構代表及參加重要的全國性會議。

不過並非當局認證的就萬無一失，像是嫖娼男星李易峰曾跨刀不少主旋律電影，甚至在「革命者」飾演青年毛澤東。

兩位學者的分析發現，備受關注的年輕新星轉發官方訊息的意向更強，吻合近期一項對中國輿論的研究結果，也就是在習近平執政這10年期間長大的青年，比他們的前輩更傾向威權主義。

這項發現與年輕人在政治立場上更具批判性和叛逆性的傳統概念相抵觸。

兩位學者另指出，名人轉發國家官方資訊可能會產生深遠影響，當政治敏感事件發生時，中國公民往往會出征名人的社交媒體帳號，尤其涉及台灣的議題，高漲的民族主義情緒，可能促使網友監視名人社交帳號，期望他們表達支持中國政府。

而且名人對官方消息的轉發，成為推動流行文化的重要工具，並合法化中國政府就敏感議題所持立場。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110930