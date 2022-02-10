演藝人員發言挺中國大陸 陸委會：老哏統戰樣板

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（中央社記者翟思嘉台北10日電）針對近期部分演藝人員支持中國大陸的相關發言，陸委會表示，「這些統戰的老哏內容，千篇一律，毫無新意可言」，呼籲國人勿配合中共對台進行統戰宣傳，成為樣板。

特技演員陳竹音日前發文自稱已著手準備申請入籍中國，放棄台灣戶籍、健保。大陸委員會今天舉行線上記者會，副主委兼發言人邱垂正對此表示，由於兩岸以戶籍作為身分區分的標準，主管機關會依法註銷陳竹音的台灣戶籍。

此外，針對近期多名演藝人員的挺中言論，邱垂正表示，政府已注意到中共近期加強對台促統的認知作戰，當中包括運用台灣民眾進行各種統戰宣傳工作，但「這些統戰的老哏內容千篇一律毫無新意可言，只會讓台灣民眾更加反感」。

他說，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用特定的台籍人士進行政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬一中的假象，卻都改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。

邱垂正表示，台灣人民嚮往的是民主體制與自由、多元開放的公民社會環境。然而，中共在威權獨裁體制下，不斷地強化社會監控，打壓異議人士，蔑視人民應有的權利與自由，只是加深台灣民眾對中國大陸的負面影響，

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他說，「我們希望國人都能夠珍惜得來不易的自由、民主的生活方式，認清中共以拉打兩手對我進行分化的手段與野心」，呼籲國人從事兩岸交流相關言行，也應該要考量台灣社會觀感，不應該配合中共對台進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴、不符事實的言論，成為中共的統戰宣傳樣板。

邱垂正說，即使有極少數個案選擇有別於台灣體制以外的價值，都不會影響絕大多數台灣人民對這塊土地的熱愛，以及對於自由、民主的堅持；中共企圖以統戰樣板拉攏、分化台灣社會，無助兩岸關係正向發展良性互動。（編輯：楊昇儒）1110210