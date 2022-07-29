中研院：中國認知戰模式改為負面情緒動員 製造假新聞分化民眾

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）中共對台實施認知戰模式多元，中央研究院分析，戰場已從實體交流轉為網路、精準投放廣告等新興媒體，像是將資訊貧乏的內容農場轉為內嵌意識形態的知識百科等，值得警惕。

中研院歐美研究所副研究員洪子偉與國防安全研究院費時2年分析中國對台認知戰的模式，並從認知科學的預測編碼模型來解釋其機制、評估成效以預測未來發展，研究成果7月刊登在牛津大學出版期刊「全球安全研究」（Journal of Global Security Studies）。

洪子偉告訴中央社記者，中國對台認知戰模式多元，過去中國經濟發展強勁時喜用正面宣傳，包含提出多項誘因及促進兩岸交流的措施等吸引台灣民眾，但隨美中貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素，近年已逐漸轉為「負面情緒的動員」，像是製造假新聞分化台灣民眾以及片面禁止台灣農產品輸入等，都是一種對台警告與擾亂的認知作戰。

洪子偉說，認知戰的影響相當複雜，即便大腦不採信虛假的資訊，仍會增加大腦認知處理成本、形成負面衝擊，而對於公共事務缺乏足夠知識或興趣的年輕人，反而可能更依賴外部訊息而易受影響。

洪子偉表示，研究發現，中國負面宣傳方式近年已逐漸進化，像是將原本資訊貧乏的內容農場，如每日頭條（kknews）網站等，包裝成內嵌意識形態的知識百科，可能特別宣傳「美國如何背棄盟邦」、「美國亞裔與非裔如何受到歧視」等「美帝」的惡劣作為，意圖挑撥民主國家的同盟關係。

此外，也有可能是談論生活知識、娛樂、科普等內容，但談到的國家、城市、法規、觀念等也都是中國的，這些豐富訊息主要都是剽竊自中國學術網路或微信公眾號，內容都已經過中共審查，以「潛移默化」的方式影響台灣讀者。

洪子偉表示，網路已成中國認知戰重要手段，也許年輕人數位識讀能力往往較資深公民佳，甚至不少中國的正面宣傳也會被做成哏圖來嘲弄，但由於年輕人使用網路的時間通常都較長，加上受到同儕壓力影響，會使用中國網站、社群軟體如抖音等，其實更容易暴露在資訊操弄風險下，值得警惕。

不過，洪子偉說，台灣對於中國認知作戰的抵抗力並沒想像中來得差，「要警覺但不必過度緊張」，因為每次的認知戰都是民主社會免疫系統的練習，不須針對特定言論控管，才能維繫得來不易的言論自由。

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但洪子偉也建議，政府可以透過提高「透明度」、「公平競爭」與「多元語言政策」等來強化民主社會的體質，像是比照澳洲政府定期報告境外勢力活動情況、要求學者與媒體自我揭露中資資助情況、針對有違公平競爭的企業或媒體平台加以限制等。

「反擊也很重要」，洪子偉說，研究也發現，中國對台網路認知作戰在其鎮壓香港民主運動期間銳減，這代表中國沒辦法同時打贏2場認知戰，且極權國家其實本身更害怕認知戰，加上語言的複雜特性，隱喻、影射言論都難以透過機器人控管，一則異議貼文在被刪除前幾小時都有可能達到百萬次點閱，台灣可以加強對中國境內東突團體與廣大維權運動等支持，「從源頭打擊才是根本之道」。（編輯：管中維）1110729